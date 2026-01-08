L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana: emergono filmati sulla fuga della proprietaria con la cassa

Durante le indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, è stato acquisito un video che mostrerebbe la proprietaria del bar Le Constellation uscire dal locale con la cassa mentre l’incendio imperversava, sollevando nuove implicazioni giudiziarie.

Nelle ultime ore gli inquirenti stanno analizzando filmati di sorveglianza e riprese amatoriali legate all’incendio che la notte del 1° gennaio ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, causando decine di vittime e numerosi feriti nel corso dei festeggiamenti di Capodanno.

Tra le immagini sotto esame ci sarebbe un video in cui Jessica Moretti, co-proprietaria del locale insieme al marito Jacques, appare mentre si allontana dalla scena dell’incendio portando con sé la cassa del bar.

Questa circostanza, se confermata come autentica dagli investigatori svizzeri, potrebbe aggravare la posizione di Moretti, già indagata nell’inchiesta penale per vari reati legati alla tragedia, tra cui omicidio colposo e lesioni, e sollevare dubbi sulla sua condotta durante l’emergenza.

L’incendio, secondo le autorità, sarebbe stato innescato da scintille prodotte da bengala pirotecnici attaccati a bottiglie di champagne che hanno incendiato il materiale fonoassorbente del soffitto.

Nel frattempo proseguono le audizioni dei testimoni e l’esame di prove video e fotografiche, mentre la tragedia continua a suscitare forte attenzione mediatica e richieste di chiarimenti sulla gestione del locale e sulle misure di sicurezza adottate.