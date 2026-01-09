MasterChef 8 gennaio: doppia eliminazione e prove decisive
Puntata del 8 gennaio di MasterChef Italia 15 con alti e bassi: tra sfide tecniche e una prova in esterna sulle colline piemontesi, altri due aspiranti chef hanno dovuto lasciare la Masterclass dopo una durissima sfida finale.
La serata di giovedì ha messo alla prova i 16 concorrenti rimasti con sfide differenti, dal Pressure Test dedicato ai tacos dopo la prova in esterna con la salsiccia di Bra.
I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno seguito passo passo le prove: dopo l’esterna sulle Langhe molti aspiranti chef hanno dovuto affrontare un duello finale ai fornelli.
Nel testa a testa conclusivo, gli aspiranti chef hanno preparato tacos in 40 minuti sotto l’occhio attento della giuria, che ha valutato tecnica, sapore e presentazione.
Al termine di quest’ultima sfida, è stato deciso che Piponzio non avrebbe proseguito il suo percorso nella cucina di MasterChef.
La tensione è proseguita fino alla fine: anche Antonio ha dovuto abbandonare la competizione dopo le decisioni in giuria, riducendo il gruppo di aspiranti chef in gara.
La puntata ha segnato un altro turno cruciale nella quindicesima edizione del cooking show Sky Original, che prosegue con sfide sempre più tecniche e creative tra gli amatori ai fornelli.