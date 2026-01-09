MasterChef 8 gennaio: doppia eliminazione e prove decisive

Home / Social News / MasterChef 8 gennaio: doppia eliminazione e prove decisive

Puntata del 8 gennaio di MasterChef Italia 15 con alti e bassi: tra sfide tecniche e una prova in esterna sulle colline piemontesi, altri due aspiranti chef hanno dovuto lasciare la Masterclass dopo una durissima sfida finale.