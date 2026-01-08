Venezuela, annunciato il rilascio di prigionieri politici e detenuti stranieri
Il Parlamento venezuelano annuncia una scarcerazione imminente che coinvolgerà detenuti per motivi politici e anche cittadini stranieri, segnando un passaggio inatteso nei rapporti interni del Paese.
Un annuncio destinato a far discutere arriva da Caracas: il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, ha confermato che un numero rilevante di prigionieri politici verrà liberato a breve. Secondo quanto riferito, le scarcerazioni dovrebbero avvenire nelle prossime ore, anche se non è stato indicato il totale delle persone coinvolte.
Tra i detenuti pronti a lasciare il carcere figurano anche cittadini stranieri, elemento che amplia la portata della decisione e ne rafforza il peso sul piano internazionale. L’assenza di cifre ufficiali mantiene il quadro ancora parziale, ma la tempistica annunciata lascia intendere un’operazione imminente.
Rodríguez ha descritto l’iniziativa come un atto unilaterale volto a rafforzare la convivenza pacifica e la stabilità del Paese, sottolineando la volontà di consolidare la pace interna. Si tratta del primo segnale pubblico di apertura verso l’opposizione da parte della nuova fase politica, successiva alla destituzione di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti.