NUOVA ESPANSIONE MEGAEVOLUZIONE - EQUILIBRIO PERFETTO

The Pokémon Company International ha annunciato che Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto, una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2026, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto introdurrà nel GCC Pokémon nuovi Pokémon Megaevoluzione originariamente scoperti nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Inoltre, questa sarà la prima espansione della serie Megaevoluzione del GCC Pokémon ambientata a Luminopoli, luogo dove si svolge la storia del videogioco Leggende Pokémon: Z-A.In Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto i giocatori potranno scoprire quattro potenti Pokémon-ex Megaevoluzione che appariranno per la prima volta nel GCC Pokémon: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex. I Pokémon-ex Megaevoluzione vantano tanti PS e attacchi in grado di infliggere un’ingente quantità di danni, ma se messi KO concedono tre carte Premio al tuo avversario.

Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

Quattro Pokémon-ex Megaevoluzione

Nove Pokémon-ex

11 carte rare illustrazione di Pokémon

18 Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara

Sei Pokémon e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale

Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 14 marzo 2026 presso i negozi indipendenti che aderiscono all’iniziativa.Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 26 marzo 2026 gli Allenatori potranno giocare con Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Megaevoluzione e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/GCC.

