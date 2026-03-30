La nuova espansione del GCC Pokémon Megaevoluzione Equilibrio perfetto è disponibile

La nuova espansione del GCC Pokémon introduce Megaevoluzione per ampliare il gioco con carte più potenti e nuove strategie. Disponibile dal 27 marzo, include Pokémon-ex inediti e contenuti anche in versione digitale.

Dal 27 marzo è arrivata nei negozi di tutto il mondo Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon lanciata da The Pokémon Company International. Il set amplia il gioco introducendo carte inedite e nuove possibilità tattiche per giocatori e collezionisti.

Tra le principali novità ci sono i Pokémon-ex Megaevoluzione, ispirati al videogioco Leggende Pokémon Z-A. Spicca Mega Zygarde-ex, affiancato da altre carte molto ricercate come Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex, pensate per rafforzare i mazzi con abilità e attacchi particolarmente incisivi.

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Questi Pokémon si distinguono per i loro PS elevati e per mosse capaci di infliggere danni consistenti, cambiando l’equilibrio delle partite. Tuttavia, il loro utilizzo comporta un rischio: quando vengono messi KO, l’avversario può ottenere tre carte Premio, aumentando la posta in gioco.

Le nuove carte sono disponibili in diverse modalità di acquisto, dalle classiche buste di espansione ai set Allenatore Fuoriclasse, fino a collezioni speciali pensate per i fan più appassionati.

L’espansione è stata integrata anche nell’app GCC Pokémon Live, accessibile su dispositivi mobili e computer. Accedendo al gioco, i giocatori ricevono tramite il Pass Lotta un mazzo dedicato a Mega Zygarde-ex, mentre avanzando nei livelli è possibile ottenere un secondo mazzo premium con Decidueye-ex.