Polizia francese protagonista di una battaglia di neve con i cittadini a La Rochelle

In Francia un video diventato virale mostra agenti di polizia improvvisare una battaglia di palle di neve con passanti a La Rochelle, in mezzo alle abbondanti nevicate che hanno colpito la regione.

A La Rochelle, città della Nuova Aquitania, un filmato diffuso sui social racconta un’insolita scena di neve e divertimento, con alcune forze dell’ordine che si uniscono a giovani e passanti in una battaglia di palle di neve nelle strade ricoperte di bianco.

Le immagini, condivise da utenti locali nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, mostrano poliziotti impegnati nel lanciare palle di neve mentre le temperature sono rimaste rigide per tutta la giornata dell’Epifania, dopo una nevicata abbondante nella zona.

Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione online, diventando virale per la natura giocosa dello scambio tra forze dell’ordine e cittadini, in un contesto di clima festivo e clima invernale marcato.

La scena insolita, ripresa da vari utenti, offre un ritratto diverso dalle consuete notizie di cronaca, mostrando agenti di polizia in un momento di leggerezza durante un evento meteorologico significativo per la regione.