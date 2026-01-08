Roma punta Fábio Silva per rinforzare l'attacco

La Roma sta accelerando sul mercato in entrata con Gian Piero Gasperini che ha chiesto alla proprietà di portare in attacco il centravanti portoghese Fábio Silva, ora nel mirino dei giallorossi per rinforzare il reparto offensivo.

La dirigenza della Roma ha fissato l’obiettivo principale per l’attacco di gennaio: assicurarsi Fábio Silva, centravanti seguito con interesse dopo un summit a Trigoria tra tecnico e proprietà per definire le mosse di mercato.

Nel faccia a faccia con i Friedkin e il vice Ryan, Gasperini ha indicato il 23enne portoghese come profilo ideale per la sua linea offensiva, apprezzandone mobilità, potenziale e adattabilità alla sua idea di gioco. Il nome non è nuovo nell’ambiente giallorosso, con precedenti sondaggi già effettuati in estate.

La trattativa con il Borussia Dortmund, club che detiene il cartellino del giocatore, sarebbe stata riavviata e si lavora su un possibile prestito con diritto di riscatto pur di agevolare l’arrivo dell’attaccante nella Capitale.

Silva ha collezionato pochi minuti in Bundesliga nella stagione in corso ma resta considerato un prospetto interessante per il progetto tecnico di Gasperini, che spinge per avere un supporto concreto in avanti in questa fase cruciale del campionato.