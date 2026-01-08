TP-Link presenta Aireal IA

Dalla risoluzione dei problemi Wi-Fi ai comandi per la casa intelligente, Aireal offre un’esperienza AI unificata per l’intero ecosistema domestico connesso.

TP-Link annuncia oggi Aireal, il nuovo assistente IA progettato per operare in modo trasversale su dispositivi di rete e smart home, rendendo le connessioni più chiare, veloci e semplici da gestire. Presentato al CES 2026 come principale innovazione di TP-Link, Aireal è basato su un’intelligenza artificiale pratica e accessibile nelle abitazioni, trasformando attività complesse legate al Wi-Fi e alla smart home in conversazioni naturali e intuitive.

Leggi anche TP-Link celebra il Black Friday

Questa intelligenza integrata è resa possibile dall’IA multi-categoria di Aireal, sviluppata per funzionare in modo fluido su router, videocamere, sistemi di illuminazione e altri dispositivi. L’approccio olistico sostituisce la navigazione complessa nei menu con un controllo intuitivo basato sul linguaggio naturale. Gli utenti possono, ad esempio, diagnosticare problemi descrivendoli in modo semplice: Aireal spiega la causa con chiarezza e fornisce indicazioni operative concrete per la risoluzione, contribuendo alla sicurezza della rete e garantendo il pieno controllo.

Aireal consente inoltre una comprensione avanzata degli eventi basata sull’IA, che va oltre la semplice rilevazione. Migliora la consapevolezza domestica consentendo di cercare le registrazioni video in modo conversazionale. È sufficiente porre una domanda o inserire parole chiave come “Mostrami quando è arrivato il pacco”, “Trova i filmati di sconosciuti alla porta” o “Quando sono rientrati i miei figli?” per individuare rapidamente i momenti rilevanti, riducendo il tempo speso nello scorrimento manuale. Descrivendo una routine con parole semplici, Aireal è in grado di creare automaticamente azioni coordinate tra i dispositivi compatibili, rendendo l’automazione domestica più rapida ed efficiente.

Per contrastare l’eccesso di notifiche, Aireal fornisce riepiloghi significativi e unifica gli avvisi ripetuti. L’obiettivo è offrire notifiche chiare e concise, con le informazioni essenziali in tempo reale, senza la necessità di aprire l’applicazione. In parallelo, Aireal assicura una connessione più stabile grazie all’ottimizzazione proattiva della rete. Le funzionalità IA QoS, Anti-Interference e Self-Healing permettono di dare priorità alle attività principali e di ridurre potenziali problemi Wi-Fi prima che influiscano sull’esperienza d’uso.

Infine, Aireal mette a disposizione analisi personalizzate e raccomandazioni sul posizionamento dei dispositivi, sulle modalità di utilizzo e sull’adeguatezza dei prodotti, contribuendo anche al risparmio energetico e alla riduzione dei costi. Ad esempio, adattandosi in modo intelligente alle abitudini di utilizzo, Aireal può impostare automaticamente i router in modalità Eco, diminuendo il consumo energetico complessivo senza compromettere le prestazioni della rete.

Aireal è disponibile a partire da oggi in anteprima su alcuni dispositivi della gamma Tapo, e verrà integrata nel corso dell’anno sui prodotti delle gamme Tapo e Deco. Tra i prodotti presentati al CES 2026 che integrano Aireal si segnalano Tapo C645D Kit, una nuova videocamera a doppia lente con copertura più ampia e immagini maggiormente dettagliate; Tapo C465, una videocamera solare 4K con design all-in-one regolabile e base magnetica; e Tapo C710, una videocamera con proiettore di alta qualità, dotata di una potente illuminazione e rilevamento intelligente.