TP-Link presenta Tapo C425: nuova telecamera wire-free a batteria

La nuova arrivata della gamma Tapo non necessita di cavi di alimentazione, né di cavi di rete e nemmeno di un hub. Le basta semplicemente una connessione Wi-Fi. Si posiziona ovunque grazie alla sua base magnetica e all’alimentazione tramite batteria ricaricabile. Offre una qualità video QHD 2k e dispone di tecnologia Color Night Vision, per immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. È dotata di funzioni smart potenziate dall’intelligenza artificiale e di un’elegante scocca resistente alle intemperie certificata IP66, per installazioni anche in ambienti esterni.

TP-Link, azienda leader nell'ambito delle soluzioni per la connettività e dei dispositivi per la smart home, annuncia la disponibilità della telecamera di sicurezza per interni/esterni Tapo C425. Semplice da installare, grazie all’alimentazione a batteria, alla connettività Wi-Fi e alla sua base magnetica che ne consente il posizionamento su qualsiasi superficie metallica (ma anche il fissaggio a parete), offre una risoluzione video QHD 2K per una nitidezza delle immagini senza precedenti. Una serie di funzionalità all'avanguardia, fra cui il sistema di rilevamento basato sull'intelligenza artificiale e la possibilità di archiviazione in locale delle registrazioni video, la rende perfetta per ogni esigenza di sicurezza.

Grazie al suo design moderno ed elegante e alla sua scocca certificata IP66 contro ogni tipo di intemperie e infiltrazioni di polvere, Tapo C425 può essere posizionata ovunque, in ambienti sia indoor sia outdoor, per consentire la sorveglianza di cortili, giardini e terrazzi. La sua basetta di alloggiamento, magnetica su entrambi i lati, consente di regolare facilmente l'angolazione per la visione desiderata, senza necessità di alcun meccanismo di blocco della posizione.

C’è di più: Tapo C425 dispone di una batteria interna da ben 10.000 mAh che, offrendo un’autonomia d’uso massima di 300 giorni con una singola carica, ne va ad ampliare le possibilità di posizionamento anche laddove non vi sia la disponibilità di alimentazione.

Abbinando la telecamera Tapo C425 al pannello solare Tapo A200 per la ricarica della batteria, è possibile garantirne il funzionamento 24 ore su 24 senza interruzioni, il tutto in modo green!

Eccellente qualità video, anche di notte

L’ampio campo visivo (FOV) di 150° e la risoluzione video QHD 2K consentono a Tapo C420 non solo di catturare un’ampia porzione di ambiente circostante ma anche di ottenere un elevato grado di nitidezza per riprendere anche gli oggetti più piccoli e informazioni importanti come, ad esempio, i numeri di targa di un veicolo. La telecamera integra inoltre la funzione di visione notturna a colori grazie al sensore Starlight e ai faretti integrati, per immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Funzioni smart per la massima sicurezza

Le funzionalità di rilevamento, potenziate dall'intelligenza artificiale, permettono a Tapo C425 di spingersi oltre alla semplice videosorveglianza. Infatti, le funzionalità di riconoscimento di persone, animali e veicoli basate sull’AI, consentono l’invio di notifiche mirate in tempo reale nel momento in cui vengono rilevate potenziali minacce, riducendo i falsi allarmi e le notifiche non necessarie. L’app di gestione rende inoltre possibile personalizzare le zone di rilevamento del movimento per ricevere alert relativi soltanto a specifiche aree di interesse.

Tapo C425 è dotata di allarmi sonori e luminosi personalizzabili: se rileva un'attività sospetta, può attivare una sirena e far lampeggiare i faretti integrati, scoraggiando così i potenziali intrusi. Non è tutto: la videocamera offre opzioni di archiviazione locale e cloud, consentendo agli utenti di salvare i video su una scheda microSD (fino a 512 GB, venduta separatamente) o sui server cloud di Tapo Care. Tapo C425 supporta infine gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant per poter essere gestita anche via voce.

Caratteristiche principali

Installazione Wire-Free - Base magnetica e alimentazione a batteria per installazione flessibile.

Orientamento flessibile - Regolazione della visuale della telecamera in modo flessibile grazie alla base di fissaggio magnetica.

Lunga durata - Batteria 10.000mAh con durata fino a 300 giorni con una singola carica.

Live view 2K QHD - Riprese dettagliate e nitide con risoluzione di 2560×1440 pixel.

Color Night Vision - Riprese luminose e a colori in condizioni di scarsa luminosità grazie al sensore starlight e ai faretti integrati.

Visuale ampia - FOV ultra-wide 150°.

Zone di attività personalizzabili – Consente l’impostazione di aree di rilevamento specifiche per ricevere notifiche mirate.

Rilevamenti AI - Funzionalità come identificazione persone, animali domestici e veicoli riducono i falsi allarmi e le notifiche non necessarie.

Protezione IP66 - Performance eccellenti in scenari outdoor.

Alimentazione green - Compatibile con il pannello solare Tapo A200 (opzionale).

Disponibilità e prezzi

La videocamera Tapo C425 è già disponibile su Amazon e nelle principali catene di elettronica di consumo con un prezzo al pubblico di 149.99 euro.