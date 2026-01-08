MSI CES 2026 - ecosistema hardware e accessori per PC

Display, mini PC con funzionalità AI, GPU, schede madri, alimentatori e periferiche: a Las Vegas vanno in scena grandi ritorni e aggiornamenti per l’intera gamma MSI

MSI, leader mondiale nelle soluzioni per il PC gaming e l’hardware per gli utenti più esigenti, ha annunciato durante l’ultima edizione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas importanti novità per la sua gamma di PC desktop, componenti hardware, monitor e accessori. Incentrata sul tema "Innovare oltre", la partecipazione di MSI al più importante evento di settore al mondo è stata un’ulteriore occasione per raccontare come l’azienda intende affrontare l’attuale situazione di mercato facendo leva sulle sue innovazioni tecnologiche.

In particolare, quest’anno MSI ha presentato novità a 360 gradi, dai prodotti per gli appassionati di videogiochi alle soluzioni per i content creator, passando per innovazioni nell’ambito della connettività ad alta velocità, innovazioni che incarnano appieno la ridefinizione dell'esperienza PC del futuro da parte di MSI.

MSI GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z: il ritorno di una leggenda, realizzata alla perfezione

Dopo sette anni di assenza, la leggenda torna più forte che mai. A CES 2026 MSI ha annunciato la nuova GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, la scheda grafica più potente, meticolosamente realizzata e tecnicamente avanzata nella storia di MSI. Grazie all'ingegneria hardware senza compromessi di MSI e al design per l'overclocking estremo, la GeForce RTX 5090 LIGHTNING ha conquistato il primo posto in 17 benchmark di overclocking, infrangendo numerosi record su HWBOT e 3DMark.

Basate su NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX serie 50 offrono funzionalità rivoluzionarie a giocatori e creatori di contenuti. Con un'enorme potenza al servizio dell’intelligenza artificiale, la serie RTX 50 consente nuove esperienze e una fedeltà grafica di livello superiore, moltiplicando le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, generando immagini a una velocità senza precedenti e liberando la creatività con NVIDIA Studio: la 5090 LIGHTNING Z rappresenta la piattaforma definitiva per gamer, creatori e innovatori nel campo dell'intelligenza artificiale.

MEG X e MPG 341CQR QD-OLED X36, i monitor per chi non vuole perdere nessun dettaglio

Il nuovo MPG 341CQR QD-OLED X36 è un monitor gaming UWQHD 360Hz da 34" 21:9 dotato del più recente pannello QD-OLED di quinta generazione con layout sub-pixel RGB Stripe, dell'esclusivo sensore AI Care di MSI basato su OLED Care 3.0, alimentato da un circuito integrato basato su NPU, insieme alla tecnologia Tandem OLED, PureBlack e alla nuova personalizzazione della curva HDR. Con la sua combinazione di velocità estrema, nitidezza cristallina e affidabilità a lungo termine, l'MPG 341CQR QD-OLED X36 stabilisce nuovi standard per prestazioni di gioco immersive.

MSI a CES ha annunciato anche l'attesissimo ritorno della sua serie di punta MEG con il MEG X, un monitor gaming basato sul suo MPG 341CQR QD-OLED X36 che integra funzioni di intelligenza artificiale avanzate per migliorare il gameplay analizzando le immagini sullo schermo in tempo reale.

Con sei funzioni di assistenza intelligente (AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle e AI Scope), il MEG X rende il supporto avanzato semplice e immediato. Un solo clic attiva l'assistenza dell'intelligenza artificiale, aiutando i giocatori a ottenere prestazioni migliori o consentendo ai nuovi giocatori di familiarizzare più velocemente con il gameplay, per un'esperienza di gioco più fluida e intuitiva.

La nuova serie PRO MAX ridefinisce la quotidianità in ambito professionale

La nuova serie PRO MAX è una piattaforma unificata di fascia realizzata pensato a modernità, accelerazione ed eXperience per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mondo lavoro. Con un linguaggio di design coerente per colori, gerarchia e struttura, la serie PRO MAX si concentra su ciò che conta di più: il contenuto. Le prestazioni sono ottimizzate per il multitasking, l'elaborazione delle immagini, i workflow di gestione dati e la collaborazione da remoto, con un'esperienza utente intuitiva che garantisce un flusso fluido e ininterrotto in diversi ambienti di lavoro.

Con l'affermarsi del lavoro in ambienti diversi dagli uffici tradizionali, condivisi e ibridi, la serie PRO MAX garantisce continuità ovunque si svolgano le proprie attività, con una gamma completa di prodotti che comprende monitor, PC desktop, PC all-in-one, schede madri, alimentatori, chassis e sistemi di raffreddamento a liquido, che formano un ecosistema completamente integrato per il lavoro quotidiano.

I desktop AI Edge aprono la strada alla prossima era dell'Edge AI Computing

La nuova gamma di desktop MSI AI Edge è progettata specificamente per le esigenze dell'elaborazione AI e per il futuro dell'intelligenza artificiale. La serie AI Edge è una soluzione potente per sviluppatori, ingegneri e creatori che richiedono le massime prestazioni AI e la più rigorosa riservatezza dei dati per i loro carichi di lavoro AI on-device. Il primo prodotto lanciato in questa serie è il modello desktop AI Edge, un PC compatto dotato di processore AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 per Edge AI.

Tratto distintivo di questa famiglia di PC è la sua configurazione di memoria, che elimina efficacemente i colli di bottiglia della VRAM. Il sistema utilizza fino a 128 GB di memoria unificata LPDDR5X 8000 integrata, progettata per velocità a bassa latenza. Grazie alla capacità della CPU di allocare dinamicamente fino a 96 GB di questa memoria ad alta velocità, i PC AI Edge possono gestire i requisiti di memoria di modelli su larga scala, raggiungendo un output di 15 token al secondo (TPS) durante l'esecuzione di LLM fino a 109 miliardi di parametri, supportando l'implementazione di applicazioni AI avanzate in locale, con prestazioni e sicurezza dei dati superiori.

Cubi NUC AI+ 3MG: PC Copilot+ ultracompatto per il futuro supportato dall'intelligenza artificiale

Il nuovo Cubi NUC AI+ 3MG che MSI ha presentato a CES 2026 è un PC Copilot+ straordinariamente compatto, progettato per offrire le prestazioni necessarie per le attività AI, connettività avanzata e un'eccezionale efficienza energetica. Basato sul nuovo processore Intel® Core™ Ultra 9 Series 3, offre prestazioni AI on-device di nuova generazione per ambienti aziendali ed edge computing moderni.

Nonostante le dimensioni ridotte, Cubi NUC AI+ 3MG supporta fino a quattro display tramite due porte Thunderbolt 4. Progettato pensando sia alla praticità che alla sicurezza, il dispositivo include un pulsante di accensione con riconoscimento delle impronte digitali per un'autenticazione semplificata e una protezione migliorata. Il design tool-free consente un rapido accesso per aggiornamenti o manutenzione, mentre l'organizzatore dei cavi riduce al minimo l'ingombro e previene disconnessioni accidentali. A dimostrazione dell'impegno di MSI per la sostenibilità, Cubi NUC AI+ 3MG utilizza plastica riciclata post-consumo (PCR) e imballaggi certificati FSC.

Un ecosistema di componenti rivoluzionario, con innovazioni audaci e design EZ DIY

A CES 2026 MSI ha presenta una nuova generazione di hardware per PC, progettata per ispirare professionisti e appassionati con soluzioni innovative che rendono la creazione, l'aggiornamento e la personalizzazione dei sistemi più accessibili che mai. Con una nuova gamma di schede madri, nuovissimi alimentatori con caratteristiche esclusive, un case panoramico su tre lati abbinato a un sistema di raffreddamento a liquido con display OLED curvo e due dissipatori ad aria Dual-Tower al loro debutto, MSI mira a dimostrare il suo impegno nel superare ogni limite.

Le nuovissime schede madri AMD X870(E) e B850 MAX integrano un motore OC integrato, una ROM BIOS ampliata da 64 MB e aggiornamenti EZ DIY più intelligenti. Offrono fino al 15% di prestazioni in più per un overclocking d'élite, una compatibilità senza pari e l'accesso MAX completo alle funzionalità complete dei più recenti processori AMD.

Il MEG MAESTRO 900R è il case di punta della gamma MEG di MSI. Il suo layout panoramico e il display in vetro su tre lati mettono in mostra l'hardware e trasformano ogni sistema in un vero e proprio capolavoro visivo. Il MEG MAESTRO 900R è progettato per supportare sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati, configurazioni a doppia GPU e componenti di ultima generazione, e consente di ottimizzare, personalizzare e perfezionare i propri sistemi senza sforzo all'esterno del case, semplificando anche le build più complesse.

Con la sua nuova serie di alimentatori altamente affidabili, dotati di GPU Safeguard+, progettati per le schede grafiche più esigenti, MSI ridefinisce il concetto di potenza. Il nuovo MPG Ai1600TS PCIE5 è il motore per i sistemi d'élite, utilizzando un'esclusiva tecnologia di protezione per migliorare significativamente la stabilità a +12V.

Per un'elevata efficienza e una protezione robusta, il MAG A1200PLS PCIE5 offre. Questo alimentatore Platinum è dotato di una ventola FDB da 135 mm a bassa rumorosità e include la protezione GPU Safeguard.

Il sistema Mesh Roamii Be Pro nasce per garantire una copertura impeccabile del wifi in tutta la casa. Dotato di connettività tri-band, roaming adattivo e protezione FortiSecu integrata, Roamii BE Pro offre una connessione Internet veloce, affidabile e sicura in un design triangolare elegante. Con la sua illuminazione RGB personalizzabile, non solo è performante, ma si integra perfettamente in ogni ambiente domestico.

Il nuovo SSD SPATIUM M571 DLP è basato su un'interfaccia PCIe Gen5 e in grado di offrire velocità di lettura/scrittura ultraveloci fino a 14.000/11.000 MB/s. Alimentato da un controller TSMC a 6 nm, riduce il consumo energetico fino al 50%, incorporando l'esclusiva tecnologia MSI Data Loss Protection (DLP) per proteggere i dati critici durante le interruzioni di corrente impreviste.

La serie Wireless 8K di nuova generazione include i mouse da gaming Versa 300 8K Wireless e Versa 500 8K Wireless. La Versa 500 8K Wireless si distingue ulteriormente per la rotella di scorrimento magnetica con effetto Hall e commutazione a doppia modalità per un'esperienza più fluida e tattile. Tra le tastiere, la Strike 700 HE 8K Wireless integra un layout compatto con switch con effetto Hall e una vivace illuminazione RGB per un feedback immersivo e prestazioni agili. MSI ha inoltre presentato le cuffie wireless Maestro 500 e le nuove tastiere della serie GK600, rafforzando il suo ecosistema in espansione di dispositivi gaming ad alte prestazioni.

MSI collabora con NVIDIA® per il monitor da gioco MPG 272QRF X36 G-SYNC® Pulsar

Dalla collaborazione tra MSI NVIDIA nasce il nuovo MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar, monitor gaming con display Rapid IPS da 27”, risoluzione WQHD (2560 x 1440) e frequenza di aggiornamento di 360 Hz. Progettato per i videogiocatori più esigenti, offre un gameplay fluido e immagini nitide anche per i giocatori che cercano un vantaggio competitivo.

Con G-SYNC Pulsar, che utilizza la retroilluminazione stroboscopica a frequenza variabile, offre una nitidezza del movimento 4 volte superiore, insieme all'esperienza fluida e senza tearing della frequenza di aggiornamento variabile G-SYNC. Questa tecnologia stabilisce un nuovo standard per il gaming competitivo, garantendo un puntamento preciso e movimenti cristallini anche durante le sessioni di gioco più frenetiche.