POCO M8 Series completamente rinnovata

POCO, marchio tecnologico leader tra i giovani appassionati di tecnologia, ha presentato oggi POCO M8 5G e POCO M8 Pro 5G, segnando un'importante evoluzione di POCO M Series portando tecnologie all’avanguardia per l’intrattenimento anche nel segmento di fascia media.

“Dopo il nostro ingresso nel mercato premium con la serie F8, POCO M Series sta compiendo un altro passo coraggioso con un aggiornamento completo che lo porta al livello superiore”, ha affermato Kang Lou, Senior Product Marketing Manager e spokeperson di POCO Global. “Combinando portabilità, prestazioni audiovisive eccellenti, batteria a lunga durata e resistenza eccezionale, la serie M è progettata per offrire esperienze di intrattenimento quotidiano eccezionali agli utenti”.

POCO M8 Pro 5G: la potenza dell’intrattenimento completa

A guidare POCO M8 Series, POCO M8 Pro 5G adotta un approccio “entertainment-first”, offrendo importanti miglioramenti in termini di batteria, display, altoparlanti e sistema fotografico, portando esperienze di livello flagship nel segmento mid-range.

Autonomia di livello flagship per un divertimento che dura tutto il giorno

POCO M8 Pro 5G è progettato per un intrattenimento senza interruzioni, con ottimi progressi sia nella capacità della batteria sia nella velocità di ricarica. È dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh (tip) di livello flagship, con una durata fino a 6 anni² per un’energia affidabile e duratura. Supporta inoltre la ricarica rapida HyperCharge a 100 W³, che consente di raggiungere il 100% in soli 40 minuti4, e la ricarica inversa fino a 22,5 W5, permettendo allo smartphone di fungere da power bank.

Il sistema avanzato di gestione della batteria POCO ottimizza in modo intelligente l’efficienza di ricarica nelle attività quotidiane, garantendo maggiore longevità, ricariche più rapide e sicurezza migliorata.

Esperienza audiovisiva di livello superiore per un intrattenimento immersivo

POCO M8 Pro 5G offre un’esperienza di intrattenimento eccezionale grazie al display AMOLED CrystalRes Flow da 6,83” con risoluzione 1.5K, per immagini ultra-nitide. Grazie a materiali luminosi avanzati e alla tecnologia Sunlight Display 4.0, raggiunge una luminosità di picco di 3.200 nit6, assicurando una visione chiara e confortevole anche sotto la luce diretta del sole. L’elevata frequenza di campionamento del tocco garantisce inoltre un gameplay estremamente reattivo e preciso.

Per immagini ancora più vivide, il dispositivo supporta Dolby Vision® e HDR10+, mentre la certificazione TÜV Rheinland con PWM ad alta frequenza da 3840Hz e il DC Dimming riducono l’affaticamento visivo durante le sessioni di visione prolungate.

Sul fronte audio, i doppi altoparlanti 1115F offrono un suono 3D ricco ed equilibrato, arricchito da Dual Gold Hi-Res Audio e Dolby Atmos®. L’aumento del volume fino al 400%7 assicura un audio chiaro e potente anche all’aperto.

Prestazioni avanzate per un divertimento senza limiti

POCO M8 Pro 5G introduce un notevole salto prestazionale per la serie M. Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 7s Gen 4, raggiunge un punteggio AnTuTu superiore a 1.061.2538, con un incremento del 66% rispetto alla generazione precedente?, garantendo avvii delle app più rapidi, multitasking fluido e gaming più stabile.

Per la prima volta su POCO M Series, è presente il sistema di raffreddamento POCO IceLoop con vero raffreddamento a liquido, che migliora la dissipazione del calore e mantiene prestazioni elevate anche durante sessioni di gioco prolungate.

La connettività è ulteriormente potenziata grazie a Xiaomi Surge T1S Tuner, che assicura una ricezione del segnale più forte e stabile. Debutta inoltre nella serie M Xiaomi Offline Communication¹°, che consente chiamate vocali senza rete cellulare nel raggio di distanze contenute, ideale per ambienti outdoor o con segnale debole. Basato su Xiaomi HyperOS¹¹, con Google Gemini¹² e Cerchia e cerca con Google¹³, il dispositivo offre un accesso alle informazioni più rapido e intuitivo.

Un’esperienza fotografica più intelligente per ogni momento

POCO M8 Pro 5G migliora la fotografia quotidiana grazie alla fotocamera principale 50MP Light Fusion 800 con OIS di livello flagship, che aumenta la cattura della luce per foto più nitide e stabili. La fotocamera frontale aggiornata da 32MP garantisce videochiamate di qualità superiore, mentre l’algoritmo Ultra-Clear Portrait offre selfie più naturali e dettagliati.

Il ritorno della registrazione video 4K a 30fps, combinata con la tecnologia DXG High-Dynamic Range, consente video più versatili e ricchi di dettagli grazie all’HDR integrato.

POCO M8 Pro 5G ha diversi strumenti intelligenti¹4 che lo rendono l’alleato perfetto per la creatività: l’Assistente Creatività AI semplifica l’editing fotografico, mentre Dynamic Shots 2.0 consente di catturare e modificare il movimento con supporto HDR e convertire da video a scatto dinamico.

Robustezza affidabile e stile minimalista

POCO M8 Pro 5G presenta un design elegante con bordi quad-curvi e modulo fotografico flottante. Il corpo sottile da 8,31 mm e il peso di 205,9 g restano comodi e maneggevoli¹5.

La combinazione di Corning® Gorilla® Glass Victus® 2¹6 e una struttura ad alta resistenza migliora la protezione contro le cadute. La certificazione SGS Premium Performance¹7 attesta la resistenza a flessione, compressione e urti. Il dispositivo è inoltre certificato IP66, IP68, IP69 e IP69K¹8 contro polvere e acqua, mentre la Wet Touch Technology 2.0 garantisce un tocco fluido anche con le mani bagnate.

POCO M8 5G: il compagno di intrattenimento ultra-leggero

POCO M8 5G punta tutto sulla portabilità, con un design ultra-leggero e sottile che si adatta perfettamente alla mano. Dotato di display leggibile alla luce del sole, doppi altoparlanti, grande resistenza e batteria in silicio-carbonio, è il compagno ideale per l’uso quotidiano.

Intrattenimento di livello superiore con audio e video immersivi

POCO M8 5G porta l’intrattenimento a un livello superiore grazie a un sistema audiovisivo completamente aggiornato, progettato per coinvolgere tutti i sensi. L’ampio display Flow AMOLED da 6,77" con frequenza di aggiornamento a 120 Hz¹? offre un’esperienza immersiva per lo streaming, il gaming e lo scrolling dei contenuti preferiti. Con un picco di luminosità di 3200 nit6 e materiali luminosi migliorati, lo schermo rimane ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. La gamma cromatica ampia DCI-P3 e la profondità colore a 12 bit garantiscono immagini vivide e realistiche, valorizzando ogni scena. Conforme agli standard TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, il display integra una dimming PWM ad alta frequenza per ridurre l’affaticamento visivo, assicurando una visione confortevole anche durante lunghe sessioni di intrattenimento.

A completare l’esperienza visiva, i doppi altoparlanti con Dolby Atmos® e certificazione Hi-Res Audio offrono un suono ricco e coinvolgente. Un incremento del volume del 300% assicura un audio potente²° e nitido, sia durante la visione di un film, di contenuti in diretta o condividendo musica con gli amici.

Design sottile, costruito per durare

POCO M8 5G ridefinisce le aspettative di design nel suo segmento grazie a un profilo ultrasottile da 7,35 mm e a un corpo leggero da 178 g¹5, che lo rendono lo smartphone più sottile di POCO M Series. Il modulo fotocamere flottante e il corpo a doppia curvatura completano l’estetica complessiva del dispositivo, offrendo una sensazione premium, una presa confortevole e un design elegante e moderno che si distingue nella sua categoria.

Oltre all’aspetto, POCO M8 5G è progettato per durare nel tempo. Il dispositivo ha superato il test SGS completo di resistenza a urti e cadute²¹, affrontando sei serie di rigorosi test di qualità. Inoltre, la certificazione IP66 contro polvere e acqua²² rende POCO M8 5G resistente a schizzi e all’esposizione alla polvere, mentre la tecnologia Wet Touch 2.0 garantisce una risposta precisa a ogni tocco anche quando le mani sono bagnate.

Prestazioni migliorate per un intrattenimento fluido

Progettato per gli stili di vita moderni, POCO M8 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 6 Gen 3, raggiungendo un punteggio AnTuTu superiore a 850.000²³. Integra inoltre funzionalità AI avanzate, tra cui Google Gemini¹², Cerchia e cerca con Google¹³ e altri strumenti intelligenti¹4 che rendono semplici e immediate sia le attività quotidiane sia i flussi di lavoro creativi.

La robusta batteria da 5520 mAh (tip) garantisce un’autonomia prolungata anche durante lunghe sessioni di intrattenimento, mentre la ricarica rapida a 45W³ assicura ricariche veloci. Grazie alla soluzione di estensione della memoria che supporta fino a 16 GB di RAM²4 e fino a 1 TB di spazio di archiviazione espandibile²5, il multitasking resta fluido e tutti i tuoi contenuti preferiti sono sempre a portata di mano.

Imaging di nuova generazione con creatività AI

Che si tratti di catturare i momenti di ogni giorno o di condividere la vita quotidiana, POCO M8 5G offre un’esperienza fotografica evoluta grazie alla fotocamera principale da 50 MP Light Fusion 400 e alla fotocamera frontale aggiornata da 20 MP. Le ampie dimensioni del sensore migliorano la qualità e la nitidezza degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la registrazione video in 4K a 30 fps dà vita a ogni istante con immagini nitide e ricche di dettagli.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale elevano ulteriormente l’esperienza fotografica. La modalità ritratto potenziata dall’AI realizza selfie straordinari che valorizzano la bellezza naturale, mentre gli strumenti di editing AI¹4, tra cui Modalità bellezza AI, Rimozione dei riflessi AI e Cielo AI, perfezionano le foto con facilità e liberano la creatività.

Disponibilità dei prodotti

POCO M8 5G e POCO M8 Pro 5G saranno disponibili dell’8 gennaio ore 10 solo su Mi.com e Amazon, di seguito i dettagli sui prezzi e offerte di lancio:

POCO M8 PRO 5G:

Colori: Argento, Nero, VerdeModello 8+256 disponibile a un prezzo suggerito al pubblico a un prezzo di 349,90€, in offerta per il lancio a 309,99€Modello 12+512 disponibile a un prezzo suggerito al pubblico a un prezzo di 399,90€, in offerta per il lancio a 359,90€

POCO M8 5G:

Colori: Verde, Nero, ArgentoModello 8+256 disponibile a un prezzo suggerito al pubblico a un prezzo di 269,90€, in offerta per il lancio a 229,99€Modello 8+512 disponibile a un prezzo suggerito al pubblico a un prezzo di 299,90€, in offerta per il lancio a 259,90€

Offerte di lancio aggiuntive solo su mi.com:

Con acquisto si può avere un codice sconto del 50% su caricatori 67W, 90W, 120W. Su entrambi i prodotti è possibile usufruire di uno sconto immediato rispettivamente di: 10€ per POCO M8 e 20€ per POCO M8 Pro.