POCO annuncia POCO X7 Series

POCO, marchio tecnologico leader tra gli appassionati di tecnologia presenta ufficialmente oggi POCO X7 Pro e POCO X7, confermando la volontà di spingersi oltre i confini della praticità, della durata e dello stile, promettendo un’esperienza senza precedenti per coloro che cercano prestazioni tecnologiche di alto livello.

“POCO X7 Series stabilisce nuovi parametri di riferimento nella commistione tra tecnologia ad alte prestazioni e design unico e d'impatto” - ha sottolineato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Che si tratti della potenza di livello flagship di POCO X7 Pro o della versatilità a tutto tondo di POCO X7, il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza che sia al tempo stesso potente e personalizzata, consentendo agli utenti di ottenere il massimo dai loro device”.

Performance di livello flagship

Il core di POCO X7 Pro è senza dubbio il processore Dimensity 8400-Ultra, che fa il suo debutto a livello mondiale come il chipset più potente della Serie X. Realizzato sulla base dell'avanzato processore a 4nm di TSMC e caratterizzato da un design All-Big-Core, il Dimensity 8400-Ultra raggiunge un guadagno di efficienza energetica all'avanguardia - 54%¹ dalla CPU e 70%¹ dalla GPU - e vanta un aumento del 50%² delle prestazioni IA rispetto al suo predecessore. Insieme, questi miglioramenti rendono POCO X7 Pro compatto ed efficiente dal punto di vista energetico nella sua categoria.

POCO X7 Pro è inoltre dotato dell'ultima versione di Xiaomi HyperOS 2³, in grado di offrire un rivoluzionario miglioramento del sistema e del design dell'interfaccia utente. Questo sistema migliorato offre un’esperienza d’uso più veloce, più intelligente e più fluida.Alimentato da Xiaomi HyperOS 2 e Dimensity 8400-Ultra, POCO X7 Pro integra la tecnologia avanzata WildBoost Optimization 3.0 che sfrutta un algoritmo proprietario per offrire una stabilità del frame rate superiore, una connessione più affidabile, effetti sonori immersivi e grafica mozzafiato, anche in titoli impegnativi come Genshin Impact a una risoluzione AI super 1.5K4. Questa combinazione eleva l’esperienza di gioco a un livello completamente nuovo. Per soddisfare ulteriormente le esigenze dei gamer più esigenti, il design rinnovato dell’interfaccia utente garantisce una potenza inarrestabile.

POCO X7 Pro è dotato di LiquidCool Technology 4.0 per mantenere le temperature sotto controllo anche nelle situazioni più impegnative. Grazie a un’area di raffreddamento ultra-ampia di 5000mm², il sistema POCO 3D IceLoop separa in modo efficiente vapore e liquido. Inoltre, una struttura 3D appositamente progettata attorno alla CPU migliora la dissipazione del calore, risultando 3 volte più efficace rispetto alle tradizionali camere a vapore6.

POCO X7, alimentato dal potente processore Dimensity 7300-Ultra, garantisce un’efficienza energetica straordinaria. Con un punteggio AnTuTu di 704.4047, gestisce senza sforzo attività ad alta intensità, come il gaming e l'elaborazione video. Supporta inoltre un'espansione della RAM fino a 24GB8, migliorando il multitasking e le prestazioni complessive.

Durata affidabile grazie alla batteria e alla ricarica innovative

POCO X7 Pro e POCO X7 sono progettati per soddisfare gli utenti più esigenti, offrendo un'energia affidabile e duratura per un uso continuo durante tutto il giorno. POCO X7 Pro si distingue con una batteria da 6000mAh (tip)?, la più grande nella storia del brand10, capace di fornire fino a 14,5 ore¹¹ di utilizzo continuo. Grazie alla tecnologia HyperCharge da 90W¹², può passare dallo 0 al 100% in soli 42 minuti¹³, riducendo al minimo i tempi di inattività anche nelle giornate più intense.

POCO X7, invece, è dotato di una batteria da 5110mAh (tip)¹4, che garantisce un'ottima autonomia. Con la ricarica turbo da 45W¹5, si ricarica rapidamente, consentendo agli utenti di riprendere le loro attività senza interruzioni. Entrambi i dispositivi sono progettati per la longevità, mantenendo oltre l'80% della capacità della batteria¹6 anche dopo 1600 cicli di carica, garantendo affidabilità e prestazioni nel lungo termine.

Grazie alla tecnologia Smart Charging Engine, l’esperienza di ricarica è più sicura e intelligente. La ricarica ‘Perceptive’ regola automaticamente velocità e controllo della temperatura in base all’uso. Inoltre, entrambi i dispositivi sono progettati per resistere a condizioni estreme che vanno oltre l'uso quotidiano. POCO X7 Pro supporta la ricarica a temperature fino a -25°C¹¹, mentre POCO X7 consente chiamate vocali a -10°C fino a 24 ore¹¹ e un'autonomia in standby fino a 66 ore¹¹.

Elegante, sottile ma anche resistente

POCO X7 Series coniuga perfettamente la tecnologia avanzata dei display con un design sofisticato e una robusta resistenza. POCO X7 Pro e POCO X7 sono dotati di un display CrystalRes 1,5K 120Hz AMOLED da 6,67'' con 68 miliardi di colori per una visione ricca e vibrante, che offre una luminosità di picco rispettivamente di 3200¹7 e 3000¹8 nits, per una chiara visibilità in condizioni di luce esterna. Grazie a un sampling rate istantaneo di 2560Hz¹? e al touch a super-risoluzione 16x, i dispositivi offrono un’esperienza fluida e altamente reattiva. Inoltre, il display Wet Touch aggiornato garantisce un riconoscimento del tocco affidabile anche quando le mani sono bagnate. Grazie alla tripla certificazione TÜV Rheinland²º, entrambi i dispositivi sono stati progettati per garantire comfort per gli occhi durante l'uso prolungato.

Per rendere POCO X7 Pro tanto elegante quanto potente, il design unisce un'eleganza minimalista a linee ispirate ai circuiti e a curve fluide di Bézier, completate da un motivo a doppio anello turbo. La variante Yellow porta avanti questo concetto con un colore e una texture a due toni. POCO X7 presenta anche il primo display curvo 3D del brand, che migliora l'esperienza di presa in orizzontale e in verticale. Disponibile in tonalità sofisticate come il nero con il retro in pelle vegana, POCO X7 rappresenta il perfetto equilibrio tra estetica sportiva ed eleganza raffinata.

Per una maggiore protezione dello schermo, POCO X7 Pro è dotato di un vetro Corning® Gorilla® Glass 7i incredibilmente resistente, che ha migliorato di due volte²¹ la resistenza ai graffi e alle cadute. POCO X7 è invece protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, che offre una resistenza alle cadute migliorata del 55%²². Entrambi gli smartphone vantano inoltre una classificazione IP68²³ per la resistenza alla polvere e garantiscono una maggiore protezione con una resistenza all'acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. POCO X7 è inoltre dotato di un’innovativa struttura ammortizzante che ne migliora la resistenza agli urti. Grazie alla sua robusta qualità costruttiva, POCO X7 Series è progettata per resistere all’usura quotidiana.

Liberare la creatività con un sistema di fotocamera di livello professionale

POCO X7 Series eleva la fotografia su smartphone grazie all'avanzata configurazione della fotocamera. Sia POCO X7 Pro che POCO X7 sono dotati di una fotocamera principale IMX882 da 50MP Sony con OIS di qualità flagship, che offre il 65%²4 di luce in più per foto più nitide e vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione. POCO X7 aggiunge anche una certa versatilità grazie all'obiettivo macro da 2MP, perfetto per gli scatti ravvicinati più complessi. Per chi ama scattarsi selfie, entrambi i modelli sono dotati di una fotocamera frontale da 20MP, che offre immagini nitide e dettagliate che fanno spiccare ogni scatto.

Per offrire una migliore esperienza di ripresa dei ritratti, entrambi i modelli utilizzano algoritmi IA potenziati che consentono agli utenti di creare ritratti straordinari con un effetto “bokeh” naturale. Per catturare espressioni facciali dettagliate, POCO X7 dispone di una modalità Golden Portrait da 46mm, mentre POCO X7 Pro introduce una doppia lunghezza focale di 26mm e 35mm.

Ma con POCO X7 Series scattare foto eccezionali è solo l'inizio! La serie integra anche funzioni innovative per migliorare l’esperienza fotografica. Per i momenti più dinamici, Dynamic shots²5 dà vita alle foto con il movimento. UltraSnap²6 disponibile su POCO X7 Pro assicura una cattura nitida di oggetti in rapido movimento, riducendo al minimo il motion blur. Inoltre, funzionalità avanzate basate sull’IA rendono l’editing e il miglioramento delle foto semplici come un tocco. La più recente funzione IA Erase Pro²7 consente di rimuovere i passanti indesiderati per ottenere scatti impeccabili, mentre IA Image Expansion²7 aiuta a recuperare immagini mal composte. Infine, IA Film semplifica il processo di creazione di brevi video cinematografici.

Sia POCO X7 Pro che POCO X7 eccellono nella videografia, assicurando riprese stabili anche in situazioni di movimento rapido o poco stabile. POCO X7 supporta la registrazione di video 4K a 30fps, mentre POCO X7 Pro aumenta la velocità con 4K a 60fps, catturando ogni dettaglio con la doppia stabilizzazione OIS ed EIS²8. POCO X7 Pro offre la modalità regista e la registrazione video 10bit-LOG per una maggiore libertà creativa, mettendo a disposizione strumenti di editing e color grading di livello professionale.

Esperienze intelligenti alimentate da GenIA avanzato Con GenAI²? al centro, POCO X7 Pro eleva la produttività e la creatività di tutti i giorni con strumenti intelligenti basati sull'IA. Funzionalità come IA Interpreter³º superano le barriere linguistiche per una comunicazione più fluida durante le riunioni e le chiamate. IA Notes³º e IA Recorder³º aiutano a catturare e riassumere i punti chiave dei contenuti audio con una traduzione in tempo reale, garantendo interazioni accurate in tutte le lingue.

Inoltre, POCO X7 e POCO X7 Pro sono dotati dell'applicazione Google Gemini³¹. Chattare con Gemini, il proprio assistente IA di Google, permette di farsi aiutare a scrivere, fare brainstorming, imparare e molto altro.

*Lo spazio di archiviazione e la RAM disponibili sono inferiori alla memoria totale a causa della memorizzazione del sistema operativo e del software preinstallato sul dispositivo.

Disponibilità sul mercato

POCO X7 Pro e POCO X7 sono disponibili da oggi su Amazon e mi.com.POCO X7 è disponibile in tre colorazioni: Silver, Green e Black e in due varianti di memoria:

· 8GB+256GB – a partire da 299,90€

· 12GB+512GB - a partire da 349,90€

POCO X7 Pro è disponibile in tre colorazioni: Black, Yellow e Green e in tre varianti di memoria:

· 8GB+256GB – a partire da 369,90€

· 12GB+256GB – a partire da 399,90€

· 12GB+512GB - a partire da 429,90€

Da oggi, 9 gennaio dalle ore 13.00 fino al 16 gennaio alle ore 23.59, inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili su mi.com e Amazon in offerta early bird.

POCO X7 Pro sarà acquistabile a:

· 319,90€ per la variante da 8GB+256GB;

· 349,90€ per la configurazione da 12GB+256GB;

· 379,90€ per la variante da 12GB+512GB;

Mentre le offerte early bird per POCO X7 saranno:

· 249,90€ per la variante da 8GB+256GB;

· 299,90€ per la configurazione da 12GB+512GB;