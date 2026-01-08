CES 2026, MSI presenta le ultime novità

MSI, leader mondiale nei laptop per il gaming, la creazione di contenuti e il business e la produttività, ha scelto l’edizione 2026 del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas per presentare la sua nuova gamma di laptop per aziende, professionisti e appassionati di videogiochi.

Al centro dell’attenzione, la famiglia Prestige completamente riprogettata, pensata per i professionisti che esigono prestazioni e stile. I nuovi modelli presentano un design rinnovato, caratterizzato da linee più fluide e arrotondate e da una lavorazione raffinata che ne esalta l'aspetto premium. Sia all'interno che all'esterno: basati sui più recenti processori Intel Core Ultra Series 3, i laptop Prestige uniscono prestazioni all'avanguardia a un form factor elegante e leggero, ridefinendo l'esperienza dei laptop business.

"La nuova serie Prestige, con il suo design completamente rinnovato, i contorni più fluidi e la lavorazione di alta qualità, sottolinea l'impegno di MSI nell'innovazione nel segmento business e produttività", ha affermato Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della NB Business Unit di MSI. "Con caratteristiche uniche come l'Action Touchpad e la MSI Nano Pen, sono prodotti pensati per aiutare i professionisti a ottenere maggiore produttività e controllo ovunque si trovino".

"Intel e MSI continuano a offrire innovazione agli utenti finali e a migliorare le esperienze nella vita di ogni giorno", ha affermato Jim Johnson, Senior Vice President e General Manager del Client Computing Group di Intel. "Grazie ai più recenti processori Intel® Core™ Ultra Series 3, la nuova serie Prestige offre prestazioni eccezionali e un'eccezionale durata della batteria, caratteristiche che la rendono ideale per il business e la produttività".

A Las Vegas MSI ha portato anche i suoi nuovi laptop da gaming, tra cui le serie Raider, Stealth e Crosshair, ognuna rivisitata con nuovi chassis, sistemi termici migliorati e layout I/O perfezionati. Questi modelli sono dotati di grafiche NVIDIA® GeForce RTX™, che spinge i limiti in termini di prestazioni, design e innovazione, con l’utente al centro.

"Aver riprogettato completamente la nostra intera gamma di prodotti per il gaming, che adesso presentano ottimizzazioni nei sistemi di raffreddamento e nelle soluzioni di I/O per migliori prestazioni e profili più sottili, è una risposta al feedback degli utenti", ha aggiunto Eric Kuo. "È una dimostrazione dell'attenzione nell'ascoltare la nostra community e nel fornire ciò che i giocatori e i creatori di contenuti desiderano veramente".

Tra i modelli della gamma, lo Stealth 16 AI+ si distingue per il suo eccezionale equilibrio tra portabilità e potenza, tanto da aggiudicarsi il prestigioso CES Innovation Award nella categoria “Computer Hardware & Components”. Questo riconoscimento riafferma come la serie Stealth includa laptop sottili e leggeri tra i più avanzati e performanti sul mercato.

Per ampliare ulteriormente l'accesso al computing di nuova generazione, MSI ha anche lanciato la serie Modern S. Dotata di processori Intel Core Ultra Series 3 e progettata per la mobilità e la versatilità, la serie Modern S offre prestazioni potenti e un design elegante agli utenti che cercano un compagno potente ed elegante per la vita di tutti i giorni.

Per gli appassionati di videogiochi più attenti all’estetica, infine, arriva l’edizione speciale MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition. Questa edizione presenta una finitura Glacier Blue con tonalità ghiacciate che attraversano il telaio curvo, con un design che combina uno stile eSport con un look gaming accattivante.

Le novità della serie Prestige: profili più sottili, curve più morbide e un design pregiato

A CES 2026, MSI ha presentato con orgoglio i nuovissimi Prestige 14 e Prestige 16, laptop business premium pensati per i professionisti che richiedono prestazioni, mobilità e design eccezionali. I nuovi modelli Prestige sono più sottili, presentano un design più arrotondato e moderno e sono realizzati interamente in alluminio, per un aspetto raffinato e di alta qualità. Il Prestige 14 pesa solo 1,32 kg, una riduzione del 22% rispetto alla generazione precedente, mentre il Prestige 16 rimane leader del settore con un peso di soli 1,59 kg.

Dotata dei più recenti processori Intel Core Ultra Series 3, la serie Prestige offre prestazioni elevate e costanti nel tempo, con grafica e intelligenza artificiale di nuova generazione. Con una batteria ad alta capacità da 81 Wh, offre fino a oltre 30 ore di riproduzione video a 1080p, consentendo una vera produttività di più giorni. La nuova scheda grafica integrata Intel Arc B390 offre un salto di qualità nelle prestazioni grafiche, consentendo la creazione di contenuti e anche sessioni di gaming in mobilità con titoli AAA. Grazie alla camera di vapore avanzata, alla doppia ventola e al design termico Intra Flow, il sistema mantiene le massime prestazioni pur con livelli di rumorosità inferiori a 30 dBA.

I modelli Prestige 14 e 16 Flip offrono le stesse prestazioni potenti e lo stesso design sottile delle loro controparti con design tradizionale, ora con la flessibilità aggiuntiva di un fattore di forma 2 in 1 e display touch con supporto per stilo, perfetti per gli utenti che preferiscono il controllo touch o l'input tramite penna.

Con in dotazione l'esclusiva penna MSI Nano Pen, la serie Prestige Flip stabilisce nuovi standard per la produttività mobile: uno slot perfettamente integrato nella parte inferiore del laptop mantiene la penna al sicuro e sempre a portata di mano, ricaricandola - in 15 secondi si ottengono fino a 45 minuti di utilizzo, mentre una carica completa richiede solo 30 secondi. Come parte dell'esclusiva collaborazione di MSI con Microsoft, la penna MSI Nano Pen include la funzione Copilot press-to-talk, grazie alla quale premendo entrambi i pulsanti è possibile attivare l'input vocale per Copilot per interazioni più naturali in movimento.

Altre caratteristiche distintive includono il nuovo Action Touchpad, più grande del 53%, con aree gestuali personalizzabili per un controllo intuitivo, e sicurezza di livello enterprise con TPM 2.0, riconoscimento facciale e delle impronte digitali Windows Hello e blocco automatico Smart Guard. Completa l’esperienza premium il display OLED da 2,8K a 120 Hz con certificazione VRR e DisplayHDR True Black 1000, per immagini ultra fluide e realistiche.

I nuovi Prestige 14 e 16 ridefiniscono ciò che i professionisti possono aspettarsi da un moderno laptop aziendale, unendo prestazioni e portabilità in un prodotto di alta qualità.

Prestige 13 AI+: la potenza incontra una portabilità senza pari

Riconosciuto e celebrato per il suo design, il Prestige 13 AI+ è diventato ancora più leggero: con un peso di soli 899 grammi, è ufficialmente il laptop da 13" in magnesio-alluminio più leggero al mondo. Ma non solo: il più recente processore Intel Core Ultra Series 3 integrato offre un notevole balzo in avanti in termini di prestazioni, rendendo il nuovo Prestige 13 il perfetto connubio tra potenza e portabilità. Dotato di soluzioni sicurezza di livello enterprise e in grado di offrire prestazioni professionali, è pensato per gli utenti business che non si accontentano - in ufficio, in viaggio o in qualsiasi altro luogo.

Modern 14S e 16S: design di alta qualità accessibile a più persone.

I nuovissimi Modern 14S e 16S presentano un design rinnovato, caratterizzato da un maggiore utilizzo di materiali metallici e da contorni più morbidi e arrotondati, offrendo un look and feel più raffinato a una più ampia gamma di utenti. Questa nuova estetica non solo eleva lo stile quotidiano, ma riflette anche l'impegno di MSI verso prodotti accessibili e di alta qualità.

Dotata dei più recenti processori Intel Core Ultra Series 3 e di doppi slot di memoria su tutta la gamma, la serie Modern S offre prestazioni elevate con un potenziale di aggiornamento flessibile. Sul fronte della connettività, offre una configurazione I/O completa, tra cui USB-A, USB-C (con supporto per display e ricarica), HDMI, LAN RJ-45 e un lettore di schede Micro SD, per soddisfare le esigenze dei moderni multitasker.

La serie Modern S rimane comunque incredibilmente portatile: con uno chassis in alluminio sottile fino a 11,1 mm e un peso di soli 1,3 kg (Modern 14S, variante OLED), offre mobilità ed efficienza eccezionali per gli utenti in movimento.

Raider 16 Max HX e Raider 16 HX: prestazioni elevate in uno chassis più compatto.

Rinomata per aver ampliato i confini delle prestazioni di gioco, la serie Raider raggiunge un nuovo livello con il nuovissimo Raider 16 Max HX, che racchiude una potenza da record in uno chassis più compatto.

Il nuovo Raider 16 Max HX è il primo laptop da gaming al mondo in grado di erogare ben 300W di potenza totale. A pieno carico, eroga 175W alla RTX 5090 o 5080 e 125W al processore Intel Core Ultra 200HX, dati che lo rendono il laptop da gaming più potente al mondo.

Il nuovissimo sistema termico Cooler Boost Trinity con Intra Flow, dotato di tre ventole, sei heat pipe, cinque prese d'aria e pasta termica a cambiamento di fase supporta tutta questa potenza, consentendo al Raider di essere fresco e silenzioso, con il rumore delle ventole mantenuto sotto controllo anche sotto pressione estrema, anche durante sessioni di gioco, creatività o multitasking spinto.

Nel progettare questo laptop rivoluzionario, MSI ha inoltre dato priorità alla facilità di aggiornamento, dotandolo di un pannello inferiore ad accesso rapido. Ciò consente di espandere facilmente la memoria e lo storage senza rimuovere l'intera cover posteriore. La memoria DDR5 e il supporto SSD PCIe Gen5 garantiscono che l'intero sistema sia al passo con i tempi, offrendo piena compatibilità con le soluzioni di nuova generazione.

Il Raider 16 Max HX è dotato di un display OLED 2.5K a 240Hz, certificato VESA DisplayHDR True Black 1000 e SGS Low Blue Light, perfetto per il gaming AAA e per lavori creativi in alta risoluzione.

Stealth 16 AI+: la potenza incontra la portabilità, con stile

La serie Stealth è sempre stata sinonimo di prestazioni elevate in un design elegante e portatile, e il nuovo Stealth 16 AI+ porta questa formula a un livello superiore. Con uno spessore di soli 16,6 mm e un peso inferiore ai 2 kg, questo modello sfoggia un sorprendente chassis interamente in alluminio grigio scuro che trasuda professionalità e prestazioni. Con una capiente batteria da 90 Wh, alimenta la tua produttività, tenendoti al passo con i tuoi impegni, ovunque tu sia, per lavoro o per svago.

Più sottile e leggero del modello della generazione precedente, lo Stealth 16 AI+ offre ancora più potenza: grazie al sistema termico Cooler Boost migliorato con Intra Flow e al design multidirezionale degli scarichi dell’aria, può erogare fino a 20 W di potenza in più alla GPU della serie RTX 50. Ciò significa prestazioni migliori per carichi di lavoro creativi, gaming e multitasking impegnativo, senza problemi.

Nonostante il suo profilo aerodinamico, lo Stealth 16 AI+ non lesina sulla connettività. È dotato di due porte USB-A, due Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e LAN RJ-45, offrendo agli utenti la massima flessibilità sia in modalità desktop che in mobilità.

E per chi desidera espandere ulteriormente il proprio sistema, lo Stealth 16 AI+ è pronto per il futuro con due slot di memoria e SSD, rendendolo tanto aggiornabile quanto portatile.

Crosshair 16 Max HX e Crosshair 16 HX: design audace, maggiore potenza

La nuovissima serie Crosshair presenta tutto ciò che i gamer amano, ora dotata dei più recenti processori Intel Core Ultra 200HX e delle GPU NVIDIA® GeForce RTX™ serie 50. Grazie all'esclusiva soluzione termica Cooler Boost di MSI e al sistema di espulsione del calore a quattro ventole, offre fino a 200 W di potenza totale del sistema, un aumento di 30 W rispetto alla generazione precedente, rendendolo l'opzione più potente della sua categoria.

I videogiocatori possono sfruttare appieno queste prestazioni con il display OLED QHD+ 165Hz opzionale, che offre immagini ultra nitide e un gameplay fluido, perfetto sia per i titoli competitivi che per i contenuti immersivi.

Anche la connettività è stata migliorata. Il nuovo layout I/O presenta tre porte USB-A, due porte USB-C (inclusa Thunderbolt 4) e porte HDMI e LAN RJ-45 riposizionate sul retro, rendendo più ordinato il passaggio dei cavi e più semplice la configurazione della scrivania.

E naturalmente, torna l'iconica estetica Crosshair, questa volta con una tastiera retroilluminata RGB a 24 zone più dinamica, che consente ai giocatori di mostrare il loro stile unico.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition: bella da far girare la testa

L’edizione speciale Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition presenta una nuova colorazione Glacier Blue con sfumature ghiacciate, in un design dall’alta profondità visiva che fonde l'estetica degli eSport con un vivace spirito gaming.

Forte delle specifiche tecniche del Claw 8 AI+, anche la Glacier Blue Edition è alimentata da processori Intel® Core™ Ultra 200V con grafica Arc™ Xe2, per prestazioni portatili di alto livello senza compromessi.

Disponibilità

I nuovissimi laptop della serie Prestige con processori Intel Core Ultra Series 3, saranno presto disponibili, a partire dalla fine di gennaio, ma è già possibile preordinarli tramite canali di vendita selezionati. Per informazioni dettagliate sulla disponibilità e sui punti vendita, consultare il sito web ufficiale di MSI o le piattaforme social.