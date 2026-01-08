Dnipropetrovsk al buio: attacchi russi alle infrastrutture energetiche, oltre un milione di famiglie senza servizi
Attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina hanno causato blackout a oltre un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, lasciando molte senza acqua ed elettricità. Lo ha comunicato il vice primo ministro Oleksy Kuleba.
Un nuovo raid notturno contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina ha lasciato senza acqua ed elettricità oltre un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’area centrale del Paese.
L’aggiornamento è stato diffuso sui social dal vice primo ministro per la ricostruzione, Oleksy Kuleba, che ha riferito dell’impatto dei bombardamenti sulla rete dei servizi essenziali.
Secondo quanto comunicato, le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare le forniture di riscaldamento e acqua a più di un milione di utenti, mentre proseguono gli interventi di riparazione sulle strutture danneggiate.
Sulla sicurezza, le unità di difesa aerea hanno dichiarato di aver neutralizzato 31 droni russi sul territorio regionale. Al momento non risultano vittime.