Lenovo Tech World CES 2026

Dal palco di Sphere, Lenovo ridefinisce l’Hybrid AI: dispositivi agentici, server di inferenza e partnership globali al CES 2026

Lenovo annuncia Lenovo e Motorola Qira, l’agente personale AI agentico su tutti i dispositivi, i nuovi smartphone flagship Motorola, un portfolio ampliato di AI PC, concept visionari tra cui wearable agentic-native e server di inferenza rivoluzionari, insieme a innovazioni nelle tecnologie AI per FIFA, Formula 1® e intrattenimento.

Al Tech World @ CES 2026 presso Sphere a Las Vegas, Lenovo ha presentato le innovazioni più audaci per il futuro dell’Hybrid AI, introducendo un nuovo super agente AI personale, AI PC e smartphone, proof of concept tra cui wearable agentic-native, infrastrutture AI enterprise di nuova generazione e collaborazioni rivoluzionarie nell’intrattenimento e nello sport.

Sulla base di anni di innovazione AI in ambito dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi, Lenovo ha mostrato come l’AI sia ora personale, percettiva, proattiva e onnipresente. Le nuove soluzioni Lenovo si adattano a individui e organizzazioni, operando come digital twin per orchestrare azioni attraverso ecosistemi e potenziare produttività, connessione e creatività.

Durante un’esperienza immersiva sul palco di Sphere, leader di settore e i più celebri innovatori della nostra epoca si sono uniti a Lenovo per presentare una keynote che illustra come l’Hybrid AI unisca in modo sicuro modelli personali, aziendali e pubblici per trasformare il mondo, dal campo da calcio alla linea di produzione - offrendo un’AI più smart per tutti.

Annunci principali:

Lenovo e Motorola Qira : Questo super agente AI personale unificato percepisce, pensa e agisce - con il consenso dell’utente - per dare vita alla visione di Lenovo “un’AI, più dispositivi” su PC, smartphone, tablet e wearable.

: Questo super agente AI personale unificato percepisce, pensa e agisce - con il consenso dell’utente - per dare vita alla visione di Lenovo “un’AI, più dispositivi” su PC, smartphone, tablet e wearable. Dispositivi AI-native : PC AI di nuova generazione, smartphone flagship Motorola, un concept di pendente AI percettivo e concept di smart glasses portano l’AI ovunque serva agli utenti.

: PC AI di nuova generazione, smartphone flagship Motorola, un concept di pendente AI percettivo e concept di smart glasses portano l’AI ovunque serva agli utenti. Proof of concept rivoluzionari : Nuovi dispositivi ridefiniscono l’esperienza AI, tra cui ThinkPad Rollable XD Concept, Lenovo Legion Pro Rollable Concept, AI Perceptive Companion Concept e un hub personale AI.

: Nuovi dispositivi ridefiniscono l’esperienza AI, tra cui ThinkPad Rollable XD Concept, Lenovo Legion Pro Rollable Concept, AI Perceptive Companion Concept e un hub personale AI. Server di inferenza AI ottimizzati per l’industria : I nuovi server ThinkSystem e ThinkEdge offrono potenza robusta per l’inferenza AI su carichi di lavoro di qualsiasi dimensione, in ogni settore.

: I nuovi server ThinkSystem e ThinkEdge offrono potenza robusta per l’inferenza AI su carichi di lavoro di qualsiasi dimensione, in ogni settore. Espansione di Lenovo Hybrid AI Advantage : Evoluzione della prossima generazione di server e soluzioni enterprise Lenovo per inferenza e operazioni AI sicure e sofisticate, inclusi i nuovi Lenovo Agentic AI Services.

: Evoluzione della prossima generazione di server e soluzioni enterprise Lenovo per inferenza e operazioni AI sicure e sofisticate, inclusi i nuovi Lenovo Agentic AI Services. Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA : Permette ai provider di AI cloud di mettere online più rapidamente i carichi di lavoro AI enterprise e di passare dalla creazione alla produzione.

: Permette ai provider di AI cloud di mettere online più rapidamente i carichi di lavoro AI enterprise e di passare dalla creazione alla produzione. FIFA World Cup, powered by Lenovo AI: Soluzioni AI personalizzate supportano giocatori e allenatori e offrono esperienze più immersive ai fan. Lenovo lancia anche dispositivi in edizione speciale FIFA World Cup 26™ nei portfolio ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea e Motorola per gli appassionati di calcio.

“Per ciascuno di noi, l’AI potenzierà la creatività, affinerà l’intuizione e ispirerà l’immaginazione, perché ora attinge al nostro linguaggio unico, alle nostre abitudini, esperienze e memorie. Si tratta di un cambiamento fondamentale verso l’ampliamento, l’elevazione e la massimizzazione del potenziale umano”, ha dichiarato Yuanqing Yang, Chairman e CEO di Lenovo. “Per le aziende, la trasformazione è ancora più profonda: l’AI va oltre la gestione dei processi e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro. Ora consente alle organizzazioni di utilizzare i dati proprietari generati dalle proprie operazioni e applicare la propria logica decisionale per diventare entità auto-apprendenti e capaci di auto-reinventarsi”.

Questa rapida capacità di adattamento e personalizzazione inaugura un livello senza precedenti di operatività fluida, con agenti AI che agiscono e interagiscono con maggiore autonomia e competenza—su dispositivo, su server privati o nel cloud.

“Questo è ciò che chiamiamo orchestrazione intelligente dei modelli ed è la base di qualsiasi AI Super Agent ”, ha dichiarato Tolga Kurtoglu, CTO di Lenovo. “Permette a un agente AI di accedere a un pool di modelli specializzati, identificare quello più adatto alle esigenze dell’utente in quel momento e ottimizzare le prestazioni—massimizzando la sicurezza, riducendo la latenza e contenendo i costi di calcolo”.

AI personale su più dispositivi con Lenovo e Motorola Qira

Lenovo e Motorola Qira è un super agente AI personale che opera in modo fluido su dispositivi Lenovo e Motorola—tra cui PC, smartphone, tablet e wearable—per offrire assistenza contestuale. Questa AI unificata, chiamata Personal Ambient Intelligence System, si presenta come Lenovo Qira sui prodotti Lenovo e Motorola Qira sui prodotti Motorola, incarnando l’impegno di Lenovo a offrire un’unica AI personale su più dispositivi.

Con il consenso dell’utente, Lenovo Qira è progettata per comprendere gli utenti e agire su dispositivi, app e servizi supportati, operando su prodotti Lenovo e Motorola. Grazie a input multimodali e a una knowledge base personale, Lenovo Qira apprende dalle informazioni che gli utenti scelgono di condividere e applica questa comprensione ovunque si trovino, per offrire un aiuto immediato e personalizzato.

Lenovo Qira trasforma gli insight in azioni coordinando attività tra dispositivi, servizi e flussi di lavoro, aiutando gli utenti a compiere il passo successivo in modo informato e incisivo.

Espansione del portfolio AI PC con Intel

Lenovo ha annunciato la nuova generazione di AI PC Aura Edition, sviluppata in collaborazione con Intel, alimentata dai nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 e co-progettata per unificare le prestazioni personalizzate.

Il portfolio Aura Edition ampliato ora include:

Laptop ThinkPad X1 e X1 2-in-1 Aura Edition : Notebook business premium che combinano prestazioni potenziate da Intel con intelligenza adattiva, sicurezza avanzata e formati flessibili per i flussi di lavoro professionali moderni.

: Notebook business premium che combinano prestazioni potenziate da Intel con intelligenza adattiva, sicurezza avanzata e formati flessibili per i flussi di lavoro professionali moderni. Serie Yoga Aura Edition : AI PC consumer progettati per offrire prestazioni personalizzate, intrattenimento immersivo e versatilità creativa in design sottili e leggeri.

: AI PC consumer progettati per offrire prestazioni personalizzate, intrattenimento immersivo e versatilità creativa in design sottili e leggeri. Desktop ThinkCentre X AIO Aura Edition : Un elegante all-in-one commerciale con display distintivo 16:18 e funzionalità AI per migliorare produttività, sicurezza e collaborazione in ambienti compatti.

: Un elegante all-in-one commerciale con display distintivo 16:18 e funzionalità AI per migliorare produttività, sicurezza e collaborazione in ambienti compatti. Desktop Yoga AIO i da 32 pollici Aura Edition: Un all-in-one dal design distintivo che abbina prestazioni AI a visuali immersive e funzionalità smart per lavoro, creatività e uso domestico.

Caratteristiche principali:

Smart Modes per esperienze dinamiche e ottimizzazione delle prestazioni

per esperienze dinamiche e ottimizzazione delle prestazioni Smart Share per trasferimenti multimediali istantanei tra dispositivi

per trasferimenti multimediali istantanei tra dispositivi Smart Care per assistenza proattiva abilitata dall’AI

“Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme su Aura Edition, la visione condivisa era creare un’esperienza PC incredibilmente intelligente per i clienti, unendo la leadership di design di Lenovo con le prestazioni AI di Intel a ogni livello”, ha dichiarato Lip-Bu Tan, CEO di Intel. “Quella collaborazione continua mentre espandiamo il portfolio Aura Edition di Lenovo, alimentato dai nuovissimi processori Intel Core Ultra Series 3, con ancora più formati e funzionalità”.

Nuovi smartphone flagship Motorola e edizioni limitate

Motorola amplia il suo portfolio di smartphone premium con due dispositivi AI di punta, che offrono una combinazione di potenza all’avanguardia ed eleganza:

motorola razr fold : Introduce un nuovo form factor nella famiglia razr, con un ampio display da 8,1 pollici, un sistema fotografico leader di settore, strumenti avanzati per i creator tra cui sketch-to-image e funzionalità Motorola Qira come “Catch Me Up” e “Next Move”.

: Introduce un nuovo form factor nella famiglia razr, con un ampio display da 8,1 pollici, un sistema fotografico leader di settore, strumenti avanzati per i creator tra cui sketch-to-image e funzionalità Motorola Qira come “Catch Me Up” e “Next Move”. motorola signature: Lo smartphone più raffinato del brand, motorola signature offre quattro fotocamere AI da 50MP, piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5, design elegante, assistenza premium on-demand, sette anni di aggiornamenti OS e di sicurezza.

In un’ulteriore evoluzione della partnership tecnologica con FIFA, è stato annunciato anche il motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition, ispirato al brand ufficiale del torneo: il retro presenta un design geometrico che cattura energia, inclusività e slancio dell’evento, oltre a un display esterno interattivo e esperienze AI dedicate.

Concept visionari guidati dall’AI

Lenovo ha presentato una serie di proof of concept che offrono design audaci e un ecosistema di dispositivi abilitati all’AI per accelerare la produttività, migliorare le esperienze e tutelare il benessere.

I concept rivoluzionari includono:

ThinkPad Rollable XD Concept: Uno dei primi dispositivi out-folding al mondo con display rivolto verso l’esterno e schermo espandibile lato utente, per abilitare multitasking e collaborazione.

Lenovo AI Glasses Concept: Occhiali collegati in modalità wireless a un dispositivo smart che trasformano il modo in cui gli utenti interagiscono con l’ambiente, offrendo assistenza AI, controllo multimediale e integrazione multi-dispositivo.

Lenovo Smart Sense Display Concept: Un hub display intelligente che si collega a più dispositivi personali, tra cui smartphone, laptop e tablet, e offre interazioni intuitive potenziate dall’AI.

Legion Pro Rollable: Concept di laptop gaming con display che si srotola orizzontalmente da entrambe le estremità grazie a un design a doppio motore basato sulla tensione, per replicare schermi più grandi senza compromettere la portabilità.

È stato inoltre presentato Project Kubit, il concept di Personal AI Hub di Lenovo: un dispositivo edge personale per supportare applicazioni abilitate all’AI su numerosi PC, smartphone, wearable e dispositivi smart home. Il sistema integra due workstation AI compatte ThinkStation PGX, basate su NVIDIA Grace Blackwell Superchip, dietro un display touch trasparente, raccogliendo dati da più piattaforme per consentire all’utente di accedere a nuovi livelli di analisi e applicazioni AI.

Il team 312 Labs di Motorola ha svelato anche Project Maxwell: un proof of concept di AI Perceptive Companion che potrebbe integrarsi nell’ecosistema di dispositivi Motorola Qira, sempre accessibile e contestuale. Quando attivato, questo assistente raccoglie continuamente dati completi sullo scenario—vede ciò che vedi, sente ciò che senti e ascolta ciò che dici—offrendo insight in tempo reale e raccomandazioni personalizzate. Ciò significa che l’AI Perceptive Companion può fornire suggerimenti contestuali che aiutano ad automatizzare e semplificare le attività quotidiane.

L’AI enterprise trasformata con server di inferenza rivoluzionari

Lenovo ha annunciato il portfolio di server ottimizzati per l’inferenza più completo del settore, progettato per portare l’AI dove vengono generati i dati—nei data center, negli ambienti ibridi e all’edge.

I nuovi server Lenovo ThinkSystem e Lenovo ThinkEdge offrono una potenza robusta per l’inferenza AI su carichi di lavoro di qualsiasi dimensione, in ogni settore. La nuova gamma include:

Lenovo ThinkSystem SR675i : Prestazioni eccezionali su un server sicuro per l’inferenza AI, progettato per eseguire LLM completi ovunque, per i carichi di lavoro più grandi e simulazioni accelerate in ambiti come manifattura, sanità critica e servizi finanziari.

: Prestazioni eccezionali su un server sicuro per l’inferenza AI, progettato per eseguire LLM completi ovunque, per i carichi di lavoro più grandi e simulazioni accelerate in ambiti come manifattura, sanità critica e servizi finanziari. Lenovo ThinkSystem SR650i : Potenza di inferenza AI accelerata con calcolo GPU ad alta densità, scalabile e facile da implementare nei data center esistenti.

: Potenza di inferenza AI accelerata con calcolo GPU ad alta densità, scalabile e facile da implementare nei data center esistenti. Lenovo ThinkEdge SE455i: Super compatto e progettato per ambienti retail, telco e industriali, questo server da record porta capacità di inferenza AI ovunque si trovino i dati, con latenza ultra-bassa e affidabilità robusta—e con flessibilità climatica da -5°C a 55°C.

Combinato con Lenovo Hybrid AI Advantage, i clienti beneficiano di competenze senza pari, casi d’uso e supporto completo lungo tutto il ciclo di vita.

Servizi Lenovo Agentic AI per manifattura, logistica e robotica

Lenovo Hybrid AI Advantage già trasforma le operazioni aziendali, offrendo cloud privati con soluzioni on-prem e edge per liberare la potenza dell’AI proteggendo al contempo i dati aziendali. Ora include Lenovo Agentic AI Services, un servizio completo che aiuta le organizzazioni a progettare, implementare e gestire agenti AI che semplificano le operazioni, riducono i carichi di lavoro manuali e risolvono i problemi in modo più rapido e coerente.

Supportati dalla Lenovo Hybrid AI Factory, questi servizi offrono alle aziende un percorso pratico: dall’identificazione dei casi d’uso ad alto valore fino alla gestione di agenti governati e pronti per la produzione. Grazie alla Lenovo AI Library di casi d’uso validati, i clienti possono implementare agenti personalizzati di livello enterprise in appena 90 giorni.

Lenovo ha inoltre introdotto Lenovo xIQ, una suite di tre piattaforme AI-native che si integrano nella Lenovo Hybrid AI Factory per semplificare la distribuzione e la gestione dell’AI su dispositivi, applicazioni e ambienti cloud. Le piattaforme Lenovo xIQ integrano Lenovo Agentic AI Services, Lenovo Hybrid AI Factory e Lenovo AI Library in un unico modello end-to-end di Hybrid AI.

Sul palco di Sphere, Lenovo ha presentato Lenovo iChain, la sua piattaforma di supply chain basata su AI, attraverso una visualizzazione in tempo reale del ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, composto da 2.700 componenti provenienti e assemblati globalmente in oltre 180 mercati. iChain utilizza l’orchestrazione multi-agente per gestire l’approvvigionamento globale, prevedere interruzioni, ottimizzare la logistica e coordinare l’assemblaggio.

Lenovo ha inoltre introdotto una svolta nella robotica enterprise: il robot AI Daystar a sei zampe (“robodog”), impiegato per un importante fornitore di energia, che ha raggiunto il 90% di accuratezza nel rilevamento di problemi strutturali e di sicurezza, mantenendo i tecnici umani lontani da ambienti pericolosi.

Creare esperienze fuori dal comune

Le innovazioni di Lenovo per le aziende sono progettate per clienti di tutte le dimensioni, inclusa Sphere, la sede di intrattenimento immersivo all'avanguardia che ha ospitato l'annuncio odierno. In qualità di partner tecnologico ufficiale di Sphere Studios, la potenza di elaborazione di Lenovo è stata utilizzata per supportare la creazione di contenuti di Sphere per il keynote di oggi.

Con workstation e piattaforme infrastrutturali ad alte prestazioni, la tecnologia Lenovo è completamente integrata nei flussi di lavoro e nelle operazioni di produzione di Sphere Studios. Centinaia di server Lenovo ThinkSystem SR655 V3, alimentati da processori AMD EPYC™ e calcolo accelerato NVIDIA, sono utilizzati per contribuire a supportare contenuti originali ed esperienze immersive in questa sede unica.

AI per lo sport: insight e esperienze avanzate per FIFA

Lenovo è Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026™ e della FIFA Women’s World Cup 2027™. Lenovo e FIFA hanno annunciato Football AI Pro, sviluppato con la Lenovo AI Factory : uno strumento di interazione calcistica che orchestra più agenti per analizzare milioni di dati, oltre 2.000 metriche e fornire insight rapidi:

Gli analisti possono confrontare schemi di gioco utilizzando clip video e avatar 3D che danno vita ai dati in tempo reale.

possono confrontare schemi di gioco utilizzando clip video e avatar 3D che danno vita ai dati in tempo reale. Gli allenatori possono valutare come le modifiche tattiche potrebbero funzionare contro un avversario nella prossima partita.

possono valutare come le modifiche tattiche potrebbero funzionare contro un avversario nella prossima partita. I giocatori ricevono analisi personalizzate delle prestazioni.

Football AI Pro rappresenta perfettamente la fusione tra la visione Smarter AI for All di Lenovo e Football Unites the World di FIFA —un impegno preso da Yuanqing Yang e Gianni Infantino quando la partnership globale tra Lenovo e FIFA è stata annunciata al Tech World 2024.

Lenovo ha inoltre svelato nuove esperienze AI per i fan, in arrivo entro l’anno, tra cui:

Ref Cam View abilitata dall’AI

Wayfinding AI per la navigazione negli stadi

Strumenti per creare highlight personalizzati per utenti Lenovo e Motorola

Versioni consumer di Football AI Pro

Lenovo e Formula 1 hanno annunciato l’implementazione della tecnologia Lenovo Neptune Liquid Cooling per guidare la prossima ondata di innovazione nelle trasmissioni. La soluzione Lenovo ottimizza l’infrastruttura HPC dell’organizzazione e rappresenta un passo chiave verso obiettivi di sostenibilità più ampi, contribuendo a trasmettere eventi live a oltre 820 milioni di fan in tutto il mondo.

Smarter AI for All: soluzioni percettive, personalizzate e scalabili

Dai dispositivi personali multi-agentic alle infrastrutture di inferenza in tempo reale, Lenovo sta costruendo un ecosistema AI scalabile, personalizzabile e pronto a portare la potenza dell’AI a tutti.