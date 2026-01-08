NVIDIA al CES 2026: DLSS 4.5, G-SYNC Pulsar, nuove evoluzioni di RTX Remix e importanti aggiornamenti per GeForce NOW e RTX AI su PC

Al CES, NVIDIA ha presentato un ampio pacchetto di annunci, tra cui DLSS 4.5, la disponibilità dei nuovi monitor G-SYNC Pulsar e RTX Remix Logic, oltre a nuove integrazioni della tecnologia ACE e aggiornamenti di NVIDIA App. L’azienda ha inoltre annunciato l’arrivo di nuove implementazioni RTX per titoli molto attesi, il raggiungimento di una nuova importante milestone per i giochi DLSS, un’espansione dei dispositivi e delle modalità di accesso a GeForce NOW, e nuovi aggiornamenti RTX AI pensati per potenziare la creazione di contenuti video in 4K su PC.

NVIDIA DLSS 4.5: nuova generazione di Super Resolution e Multi Frame Generation dinamica 6X DLSS 4 è disponibile in oltre 250 giochi e app e arriverà su 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA™ con Path Tracing e in molti altri L'aggiornamento NVIDIA RTX Remix introduce Remix Logic per effetti grafici dinamici Monitor NVIDIA G-SYNC con tecnologia Pulsar e Ambient Adaptive disponibili dal 7 gennaio: goditi un'esperienza di gioco più fluida e nitida con una chiarezza di movimento effettiva superiore a 1.000 Hz L'aggiornamento di NVIDIA App aggiunge DLSS 4.5 Super Resolution e i nuovi driver GeForce Game Ready NVIDIA porta il gaming GeForce RTX su più dispositivi con le nuove app GeForce NOW per PC Linux e Amazon Fire TV NVIDIA RTX accelera la generazione di video 4K AI su PC con gli aggiornamenti LTX-2 e ComfyUI

NVIDIA DLSS 4.5: nuova generazione di Super Resolution e Multi Frame Generation dinamica 6X

Leggi anche ASUS - nuova era per i datacenter su NVIDIA GB300 NVL72

Dal suo debutto al CES 2025, DLSS 4 ha ridefinito lo standard del rendering basato su intelligenza artificiale grazie alla Super Resolution alimentata da modelli Transformer e alla Multi Frame Generation 4X. Con oltre 250 giochi e applicazioni già supportati, DLSS 4 è diventata la tecnologia di gaming NVIDIA adottata più rapidamente di sempre. Al CES 2026, NVIDIA alza ulteriormente l’asticella con l’introduzione di DLSS 4.5, che porta una nuova evoluzione della generazione multi-frame grazie a un sistema dinamico e a una modalità 6X, in grado di generare fino a cinque frame aggiuntivi per ogni frame renderizzato in modo tradizionale. Questo approccio consente di aumentare dinamicamente le prestazioni e di superare i 240 frame al secondo anche con il path tracing attivo, sfruttando le GPU GeForce RTX Serie 50, per un’esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva. DLSS 4.5 introduce inoltre un modello Transformer di seconda generazione per DLSS Super Resolution, che migliora ulteriormente la qualità dell’immagine e porta una resa visiva all’avanguardia in oltre 400 giochi e applicazioni basati su GPU GeForce RTX.

DLSS 4 è disponibile in oltre 250 giochi e arriverà su 007 First Light, Phantom Blade Zero, PRAGMATA™ con Path Tracing e in molto altri

Dal lancio iniziale nel gennaio 2025, il supporto a DLSS Multi Frame Generation è cresciuto rapidamente: da 75 titoli al day one a oltre 250 giochi e app oggi, inclusi molti dei titoli più giocati del 2025, come ARC Raiders, Battlefield 6, Clair Obscur: Expedition 33 e Where Winds Meet.

Al CES 2026, NVIDIA ha annunciato nuove integrazioni RTX per giochi molto attesi, tra cui:

007 First Light per PC è stato migliorato con DLSS 4 con Multi Frame Generation

PRAGMATA per PC è stato aggiornato con path tracing e DLSS 4

L'attesissimo Resident Evil Requiem uscirà il 27 febbraio. È possibile guardare il nuovo trailer con path tracing e accelerazione DLSS 4

Phantom Blade Zero uscirà il 9 settembre con ray tracing e DLSS 4: dai un'occhiata ai nuovi screenshot RTX e guarda il video diario degli sviluppatori per saperne di più

Active Matter uscirà entro la fine dell'anno con DLSS 4 con Multi Frame Generation e ray tracing

Screamer uscirà con DLSS 4 con Multi Frame Generation

DEFECT sarà lanciato con DLSS 4 con Multi Frame Generation

Una tech demo NVIDIA ACE di Total War: PHARAOH mostra come l’IA possa supportare i giocatori nella gestione di sistemi complessi

L'aggiornamento Ally di PUBG: Battlegrounds, in arrivo nella prima metà del 2026, aggiunge la memoria a lungo termine per evolvere l'intelligenza e le capacità dei compagni di squadra AI, grazie alla tecnologia NVIDIA ACE

L'aggiornamento NVIDIA RTX Remix introduce Remix Logic per effetti grafici dinamici

NVIDIA RTX Remix, una piattaforma di modding per PC RTX AI creata per reinventare la grafica di questi classici intramontabili con un path tracing all'avanguardia, consente ai fan di lunga data di rivivere le loro avventure preferite con dettagli visivi mozzafiato, aprendo al contempo nuove opportunità ai giocatori. Un nuovo aggiornamento di RTX Remix, RTX Remix Logic, sarà disponibile alla fine di questo mese tramite NVIDIA App. Questa nuova tecnologia introduce un sistema logico che consente alle mod di reagire dinamicamente agli eventi di gioco, con oltre 900 parametri configurabili per effetti grafici in tempo reale. RTX Remix elimina la necessità di accedere al codice sorgente o all’engine originale, permettendo ai modder di reinventare oltre 165 giochi classici con path tracing avanzato ed effetti dinamici di nuova generazione.

Monitor NVIDIA G-SYNC con tecnologia Pulsar e Ambient Adaptive disponibili dal 7 gennaio: goditi un'esperienza di gioco più fluida e nitida con una chiarezza di movimento effettiva superiore a 1.000 Hz

Nel 2013, il lancio di NVIDIA G-SYNC ha trasformato il mondo dei display e del gaming introducendo la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), oggi adottata dai principali produttori di monitor. Grazie a G-SYNC, i giocatori non devono più scegliere tra l’eliminazione dello screen tearing e un gameplay reattivo, potendo beneficiare dei vantaggi di V-SYNC attivo e disattivo a qualsiasi frequenza di aggiornamento per un’esperienza più fluida e coinvolgente. Oggi, NVIDIA inaugura una nuova generazione di questa tecnologia con G-SYNC Pulsar, l’ultima evoluzione del VRR, progettata per offrire un’esperienza di gioco ancora più stabile e immersiva. G-SYNC Pulsar stabilisce un nuovo punto di riferimento per la nitidezza e la fedeltà visiva grazie all’introduzione della stroboscopia a frequenza variabile, che consente movimenti estremamente fluidi e una chiarezza di movimento effettiva superiore a 1.000 Hz. I primi monitor G-SYNC Pulsar di Acer, AOC, ASUS e MSI saranno disponibili a partire dal 7 gennaio presso rivenditori selezionati, con ulteriori modelli e canali di vendita che si aggiungeranno nelle settimane successive. Tutti i display G-SYNC Pulsar integrano inoltre la nuova tecnologia G-SYNC Ambient Adaptive, che regola automaticamente luminosità e resa cromatica in base all’illuminazione ambientale e all’orario della giornata, garantendo una qualità visiva ottimale in qualsiasi condizione.

L'aggiornamento di NVIDIA App aggiunge DLSS 4.5 Super Resolution e i nuovi driver GeForce Game Ready

NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution migliora ulteriormente la qualità dell'immagine in oltre 400 giochi e app. Per sfruttare al massimo le nuove funzionalità, gli utenti possono scaricare e installare i nuovi driver GeForce Game Ready insieme alla nuova NVIDIA App in versione beta. Il rilascio dell’aggiornamento è previsto per il 13 gennaio, ma chi desidera accedere fin da subito a DLSS 4.5 Super Resolution può attivare la versione beta accedendo a Impostazioni > Informazioni, quindi scaricare e installare il driver dalla scheda Driver dell’app o direttamente da GeForce.com.

La versione NVIDIA App 11.0.6 beta introduce inoltre diverse nuove funzionalità. Nella sezione Sistema > Schermi, tutte le impostazioni rimanenti di NVIDIA Surround sono state migrate dal Pannello di controllo NVIDIA, includendo opzioni per la correzione delle cornici e tasti di scelta rapida. Gli utenti di laptop dotati di Advanced Optimus possono ora visualizzare i nomi completi delle applicazioni che impediscono l’attivazione della funzione, anziché i soli nomi dei file .exe, semplificando l’individuazione dei programmi problematici. In Sistema > Avanzate, la nuova Modalità Debug consente di disattivare istantaneamente tutte le modifiche di overclocking e di tensione applicate tramite qualsiasi applicazione fino al riavvio del sistema, aiutando utenti e team di assistenza a identificare eventuali cause di instabilità. È inoltre disponibile un’opzione avanzata Developer, dedicata ai tool di profilazione e debug, che può essere lasciata invariata dalla maggior parte degli utenti.

I nuovi driver GeForce Game Ready aggiungono anche il supporto per 63 display compatibili con G-SYNC, inclusi i modelli TV 2026 di LG e Samsung, offrendo un’esperienza di base con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) validata dal team G-SYNC per un gameplay più fluido e coinvolgente. Infine, NVIDIA Broadcast amplia l’accesso alla funzione Virtual Key Light grazie all’aggiornamento alla versione 2.1, che migliora le prestazioni dell’effetto e lo rende disponibile per le GPU GeForce RTX 3060 e superiori. L’aggiornamento introduce inoltre una gestione più avanzata delle condizioni di illuminazione, un controllo più preciso della temperatura colore e una nuova mappa HDRi di base, per uno stile di illuminazione a due key light tipico delle produzioni di streaming professionali.

NVIDIA porta il gaming GeForce RTX su più dispositivi con le nuove app GeForce NOW per PC Linux e Amazon Fire TV

Al CES 2026, NVIDIA ha annunciato l’ampliamento dell’accesso alle prestazioni di classe GeForce RTX 5080 attraverso il servizio cloud GeForce NOW, portando il gaming per PC ad alta fedeltà su un numero ancora maggiore di dispositivi e piattaforme. Le nuove app native per PC Linux e Amazon Fire TV rispondono alle richieste più frequenti della community e consentono di estendere l’esperienza GeForce RTX sia ai desktop sia agli ambienti domestici, trasformando anche il salotto in una piattaforma di gioco ad alte prestazioni. A queste novità si aggiunge il supporto avanzato per i comandi di volo HOTAS, che aumenta ulteriormente il livello di immersione e precisione nei titoli di simulazione, oltre a un accesso semplificato con Gaijin, pensato per rendere ancora più rapido e intuitivo l’ingresso ai propri giochi.

GeForce NOW continua ad ampliare il suo catalogo di oltre 4.500 giochi con titoli AAA di prossima uscita che saranno disponibili nel cloud al momento del loro lancio su PC, tra cui 007 First Light, Active Matter, Resident Evil Requiem e Crimson Desert.

NVIDIA RTX accelera la generazione di video 4K AI su PC con gli aggiornamenti LTX-2 e ComfyUI

Questa settimana, al CES, NVIDIA ha presentato una nuova serie di aggiornamenti AI per i sistemi GeForce RTX, NVIDIA RTX PRO e NVIDIA DGX Spark, sbloccando livelli superiori di prestazioni e capacità di memoria per consentire agli sviluppatori di eseguire e implementare modelli di AI generativa direttamente in locale sui propri PC. Le novità includono importanti ottimizzazioni PyTorch–CUDA e il supporto nativo alla precisione NVFP4/FP8 in ComfyUI, che permettono di ottenere prestazioni fino a 3 volte superiori e una riduzione dell’utilizzo della VRAM fino al 60% durante la generazione di immagini e video.

RTX Video Super Resolution è ora integrato in ComfyUI, accelerando la creazione di contenuti video in 4K e migliorandone sensibilmente la qualità visiva. NVIDIA ha inoltre introdotto ottimizzazioni NVFP8 per il rilascio dei pesi open del modello di generazione audio-video LTX-2 di Lightricks, incrementando ulteriormente l’efficienza complessiva. Una nuova pipeline di generazione video consente ora ai creator di produrre video AI in 4K partendo da scene 3D in Blender, offrendo un controllo preciso e granulare su ogni singolo frame.

Anche gli sviluppatori impegnati nella creazione di small language models beneficeranno di velocità di inferenza fino al 35% più elevate grazie a Ollama e llama.cpp, mentre l’accelerazione RTX alimenta la nuova funzionalità di video search Hyperlink di Nexa.ai, pensata per una ricerca dei contenuti più rapida e intelligente.

Nel complesso, questi avanzamenti rendono i PC RTX AI locali ancora più potenti, permettendo a creator e sviluppatori di gestire in modo fluido flussi di lavoro avanzati di AI per video, immagini e linguaggio, con i vantaggi di sicurezza, privacy e latenza ultra-ridotta che solo l’elaborazione su hardware locale può garantire.