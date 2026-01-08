EA SPORTS Madden 26 disponibile per i membri Prime

Benvenuti all’aggiornamento mensile dei contenuti di Luna. Gioca su Luna con la tua iscrizione Prime: un abbonamento all-in-one che offre risparmio, praticità e intrattenimento. Con Luna, i membri Prime possono accedere a una libreria in continua evoluzione di oltre 50 giochi, ovunque il servizio di cloud gaming Luna sia disponibile, oltre a una selezione mensile a rotazione di giochi PC scaricabili.I membri Prime possono riscattare queste offerte su luna.amazon.com.

Giusto in tempo per i playoff NFL e in vista del Super Bowl LX, i membri Prime possono giocare a EA SPORTS Madden NFL 26 su Luna senza costi aggiuntivi ovunque il servizio di cloud gaming Luna sia disponibile, dal 10 gennaio al 10 febbraio.Rivivi (o anticipa) ogni sfida dei playoff, gioca con le tue squadre preferite, costruisci il tuo team dei sogni con le Leggende NFL e le stelle attuali, e competi online con i migliori.

EA SPORTS Madden NFL 26 porta il realismo a un nuovo livello grazie a elementi di campo specifici per ogni squadra, mascotte, suoni e motion graphic realizzati in collaborazione con tutte le 32 squadre NFL. Grazie a interazioni basate sulla fisica che includono ora placcaggi in ricezione, stiff-arm e truck, per un controllo delle collisioni ancora più avanzato. Dalle iconiche tradizioni pre-partita alle blackout games e agli inni degli stadi, ogni partita regala l’emozione di un vero spettacolo NFL.

Giochi di gennaio 2026 – Inclusi con Prime

Durante il mese di gennaio, Luna offrirà ai membri Prime diversi titoli aggiuntivi, con i primi giochi disponibili già da oggi! Questi titoli si aggiungono a una libreria di oltre 50 giochi accessibili ai membri Prime.La lineup di questo mese include l’intricato gameplay strategico di Sid Meier’s Civilization® VI e un grande classico dei party game, The Jackbox Party Pack 3.Visita regolarmente luna.amazon.com per consultare l’elenco completo dei giochi disponibili!

Cloud – GameNight Games

8 gennaio – Tricky TowersTricky Towers è un gioco multiplayer di costruzione di torri basato sulla fisica. In ogni partita dovrai impilare i mattoncini per creare una torre stabile e cercare di far crollare quelle degli avversari. Per rendere il tutto ancora più movimentato, potrai lanciare incantesimi per rafforzare la tua struttura e respingere le magie oscure dei rivali in questo frenetico party game basato sulla fisica.

23 gennaio – The Jackbox Party Pack 3Il terzo capitolo del fenomeno dei party game include il letale quiz Trivia Murder Party, il sequel “di’ qualsiasi cosa” Quiplash 2, l’inaspettato gioco di sondaggi Guesspionage, le sfide a colpi di magliette di Tee K.O. e il subdolo gioco di bluff Fakin’ It.

In arrivo questo mese – Worms W.M.DI vermi tornano nel loro capitolo più distruttivo di sempre. Con uno splendido stile 2D disegnato a mano, nuove armi, l’introduzione del crafting, veicoli ed edifici, oltre al ritorno di molte armi e meccaniche classiche amate dai fan, Worms W.M.D offre la migliore esperienza Worms di sempre.

Cloud – Giochi aggiuntivi

Ora disponibile – Alan WakeQuando la moglie dello scrittore di successo Alan Wake scompare durante una vacanza, la sua ricerca lo conduce a pagine di un thriller che non ricorda nemmeno di aver scritto. Una Presenza Oscura perseguita la cittadina di Bright Falls, spingendo Wake sull’orlo della follia nella sua lotta per svelare il mistero e salvare la donna che ama.

Ora disponibile – DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUTIn un futuro segnato da un evento misterioso noto come Death Stranding, si è aperto un varco tra il mondo dei vivi e quello dei morti, permettendo a creature grottesche dell’aldilà di vagare in un mondo devastato e in una società ormai desolata.

Ora disponibile – HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TurbochargedPrima di tutto: fai spazio sul tuo scaffale virtuale, perché potrai accedere a oltre 130 veicoli, e anche di più! Non solo Hot Wheels™ Originals, ma anche Hot Wheels™ Monster Trucks e veicoli tratti dal mondo dell’intrattenimento. Ora potrai guidare anche moto e ATV, ognuno con uno stile di guida unico per affrontare ogni tracciato nel modo più strategico possibile.

Ora disponibile – Monster Truck Championship – Rebel Hunter EditionDa Las Vegas a Orlando, sfida piloti esperti in drag race e competizioni freestyle! Ma prima di poter eseguire doughnut, impennate e acrobazie, dovrai mettere a punto il tuo truck alla perfezione. Queste macchine sono colossali e spettacolari, ma richiedono grande abilità tecnica per essere guidate.

Ora disponibile – Tormented SoulsIl survival horror classico è tornato! Risolvi enigmi e affronta nemici sinistri in combattimenti mortali in questo incubo senza tregua, mentre Caroline Walker cerca due gemelle scomparse in una gigantesca villa abbandonata. Riuscirai ad affrontare le tue paure e a scoprire i segreti di Winterlake… o morirai nel tentativo?

Ora disponibile – Aragami: Shadow EditionAragami è un gioco stealth in terza persona in cui vesti i panni di un assassino non-morto con il potere di controllare le ombre. Teletrasportati tra le ombre, diventa invisibile, materializza armi o evoca persino un drago d’ombra per infiltrarti tra i nemici ed eliminare i tuoi bersagli.

Ora disponibile – Spells & SecretsIn questa avventura rogue-lite, libererai l’Accademia di Greifenstein da creature magiche usando i tuoi incantesimi in modo creativo. Esplora questo mondo magico moderno da solo o in cooperativa locale con amici e familiari, personalizza il tuo personaggio, risolvi misteri e scopri potenti artefatti.

Ora disponibile – Whisker WatersWhisker Waters è l’avventura RPG definitiva che unisce una leggera atmosfera fantasy all’arte della pesca, in un mondo affascinante e suggestivo. Crea il tuo personaggio gatto e parti per un viaggio di pesca unico e fiabesco.

Ora disponibile – Trepang2Interpreti un soldato fuggitivo, privo di ricordi del suo passato ma dotato di abilità soprannaturali. La vendetta è il tuo unico obiettivo e non ti fermerai davanti a nulla. Sferra colpi devastanti, muoviti furtivamente nell’ombra, usa armi esplosive e fai assaggiare ai nemici la loro stessa medicina.

10 gennaio – EA SPORTS™ Madden NFL 26Entra nella leggenda di Madden. Vivi l’esperienza di playmaker generazionali, sblocca ricompense e celebra il più grande allenatore della storia del football.

PC

Ora disponibile – Sid Meier’s Civilization® VI [Epic Games Store]Civilization VI offre nuovi modi di interagire con il mondo di gioco, espandere il tuo impero sulla mappa, sviluppare la tua cultura e competere contro i più grandi leader della storia per costruire una civiltà destinata a resistere alla prova del tempo.

15 gennaio – Brigador: Up-Armored Edition [Codice GOG]Pilota un mech per dare la caccia e distruggere il governo oppressivo di un’autocrazia cyberpunk. In questo frenetico sparatutto dall’alto, usa una potenza di fuoco devastante per annientare colonne di carri armati e radere al suolo interi edifici.

Inoltre, nel corso del mese saranno disponibili anche i seguenti titoli:Reflections of Life: Dark Architect Collector’s Edition (6 gennaio, Amazon Games App), Brigador: Up-Armored Deluxe (15 gennaio, GOG),Gunslugs: Rogue Tactics (15 gennaio, Codice GOG), DeathKeep (15 gennaio, Codice GOG),Harold Halibut (22 gennaio, Codice GOG),D&D Stronghold: Kingdom Simulator (22 gennaio, Codice GOG), Al-Qadim: The Genie’s Curse (29 gennaio, Codice GOG),Technotopia (29 gennaio, Amazon Games App) edELDERBORN (29 gennaio, Codice GOG).