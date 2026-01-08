Juventus, Graziani critica l'errore di David e solleva dubbi sul modo di calciare

Durante una puntata di “La Nuova Domenica Sportiva”, Francesco Graziani ha commentato l’errore di Jonathan David dal dischetto, sollevando dubbi sul metodo di esecuzione e sulla reazione dell’attaccante dopo l’errore.

Durante una recente puntata de “La Nuova Domenica Sportiva”, l’ex attaccante Francesco “Ciccio” Graziani ha commentato l’errore dal dischetto di Jonathan David, attaccante della Juventus, nel match contro il Lecce, mettendo in evidenza non tanto l’errore in sé ma il modo in cui è stato eseguito. Secondo Graziani, l’attaccante canadese dopo quel tiro abbia reagito con frustrazione, arrivando a rimproverarsi ripetutamente mentalmente per il gesto compiuto.

Graziani ha sottolineato che, pur essendo normale sbagliare un rigore, il modo in cui David ha calciato il pallone non rispecchia la calma richiesta in una fase delicata della stagione per la squadra bianconera. L’opinionista ha espresso perplessità sulla scelta tecnica, evidenziando come l’emotività e il nervosismo possano aver influito su una conclusione poco convincente sotto porta.

Nel corso dell’intervento, Graziani ha anche toccato il tema della gestione degli specialista per i tiri dal dischetto, ribadendo che la decisione su chi debba calciare spetta all’allenatore e al lavoro svolto in settimana, piuttosto che alla spontaneità del singolo momento di campo. La critica non è quindi rivolta all’errore tecnico in sé, quanto alla scelta tattica e alla gestione psicologica in situazioni di pressione.