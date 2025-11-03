Milan-Roma, la critica di Graziani: Con me e Pruzzo sarebbe finita 4-1

Durante l’analisi post partita a La Domenica Sportiva, Francesco "Ciccio" Graziani ha commentato la sfida di San Siro tra Milan e Roma, terminata 1-0 per i rossoneri. L’ex attaccante giallorosso ha sottolineato le difficoltà dell’attacco romanista, lanciando una frecciata sulle scelte e sulla mancanza di presenza offensiva.

"Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1", ha affermato Graziani, evidenziando come la squadra di De Rossi costruisca gioco ma fatichi a trasformare le occasioni. Secondo l’ex centravanti, il problema principale riguarda l’incisività negli ultimi metri.

"Guardando la partita, purtroppo, non riempi l'area. Non c'è nessuno che intuisce il tipo di cross: se deve andare avanti, se deve rimanere più dietro", ha spiegato, riferendosi al reparto offensivo della Roma, giudicato poco reattivo e privo di punti di riferimento costanti.

Per Graziani, la formazione capitolina "manca in questo: non ha due riferimenti davanti, o almeno uno, che sappia approfittare di tutti i palloni messi in mezzo". Una mancanza che, nella lettura dell’ex bomber, pesa sulle prestazioni e sui risultati contro squadre di alto livello.