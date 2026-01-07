Dan Peterson compie 90 anni: il coach che ha portato il basket nelle case italiane

Dan Peterson compie 90 anni. Allenatore e commentatore, ha contribuito a diffondere il basket in Italia e ha legato il suo nome alla storia dell’Olimpia Milano, squadra fondata nello stesso giorno della sua nascita, il 9 gennaio 1936.

Novant’anni compiuti con lo stesso timbro di voce che per decenni ha accompagnato il pubblico davanti alla tv. Dan Peterson, allenatore e poi commentatore, spegne 90 candeline in una data che per lui ha sempre avuto un significato speciale.

Il 9 gennaio 1936 è il giorno della sua nascita e coincide anche con la fondazione dell’Olimpia Milano, la squadra con cui sarebbe entrato nella storia del basket italiano costruendo un ciclo di vittorie e trasformando il modo di raccontare il gioco.

La strada verso la panchina, però, non fu lineare: da ragazzo venne escluso dalla squadra del liceo dall’allenatore Jack Burmester, che in quel taglio intravide paradossalmente il suo futuro, indicandogli la carriera da tecnico.

L’arrivo in Italia datato 1973 apre il capitolo più famoso: prima la Virtus Bologna, dove conquista la Coppa Italia nel 1974 e lo scudetto nel 1976, poi il trasferimento a Milano, dal 1978 al 1987, periodo in cui il suo nome diventa sinonimo di ambizione e mentalità vincente.

Con i milanesi mette in bacheca quattro campionati (1982, 1985, 1986 e 1987), due Coppe Italia (1986 e 1987), la Coppa Korac nel 1985 e, nel 1987, la Coppa dei Campioni. In quegli anni la squadra raggiunge sei finali scudetto di fila, chiudendo la serie con tre titoli consecutivi dal 1985 al 1987.

Anche in Europa lascia il segno: nel 1983 arriva a un passo dal trofeo, perdendo di un punto contro Cantù nella finale di Grenoble, poi quattro anni dopo si prende la rivincita sportiva alzando il titolo continentale contro il Maccabi, completando una stagione da grande slam.

Si ferma da allenatore a 51 anni, nel 1987, ma resta dentro il basket: tra il 2008 e il 2010 lavora come consulente alla Reyer Venezia e nel 2011 torna in panchina a Milano dopo l’esonero di Piero Bucchi. Nel frattempo, l’eredità costruita sul parquet viene celebrata anche simbolicamente: nel 2023 l’Olimpia ritira il numero 36 con una cerimonia dedicata.

Parallelamente, Peterson diventa una voce riconoscibile del giornalismo sportivo, capace di spiegare schemi e leadership con linguaggio diretto, rendendo familiari concetti tecnici come la zona 1-3-1 e il “gioco a elle” legato all’asse D’Antoni-Meneghin.