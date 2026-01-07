Roma, colpi d'arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle

Durante la riapertura mattutina della sede Cgil di Primavalle, sono stati trovati cinque fori di proiettile su vetrate e serrande. Nessun altro danno nella zona. La questura è stata informata e la denuncia è stata presentata.