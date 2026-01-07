Roma, colpi d'arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle
Durante la riapertura mattutina della sede Cgil di Primavalle, sono stati trovati cinque fori di proiettile su vetrate e serrande. Nessun altro danno nella zona. La questura è stata informata e la denuncia è stata presentata.
Alla riapertura mattutina della sede Cgil nel quartiere romano di Primavalle sono stati individuati cinque fori riconducibili a colpi di proiettile. I segni hanno interessato le vetrate e le serrande dell’edificio, uno per ciascun elemento colpito, senza danni ad altri locali della zona.
L’organizzazione sindacale ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e presentato denuncia formale, offrendo piena collaborazione alle indagini. Secondo quanto riferito, l’episodio avrebbe preso di mira esclusivamente la Cgil, senza che siano emerse rivendicazioni o messaggi collegabili all’atto.
Leggi anche Sciopero generale Cgil, venerdì nero per trasporti e scuola: treni a rischio in tutta Italia
L’accaduto viene letto come un segnale allarmante, inserito in un contesto percepito di crescente ostilità e tentativi di delegittimazione nei confronti dell’attività sindacale. Nonostante la gravità del gesto, viene ribadita la volontà di proseguire il lavoro sul territorio, mantenendo aperto il presidio e continuando a fornire supporto alle persone che si rivolgono alla struttura.
In attesa che le autorità chiariscano la matrice e le responsabilità dell’azione intimidatoria, la sede di Primavalle viene indicata come un punto di riferimento per la legalità e la partecipazione democratica nel quartiere, con l’impegno a non arretrare di fronte a episodi di violenza o minaccia.