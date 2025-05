Napoli, due donne colpite da colpi d'arma da fuoco: ipotesi di tentato omicidio-suicidio

Una tragedia ha scosso la periferia est di Napoli, con due donne coinvolte in un episodio drammatico. Una di loro, una 31enne, è stata trovata in fin di vita in un'auto a Volla, mentre l'altra, di 34 anni, è stata trovata senza vita a poca distanza. Entrambe le donne sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco, e gli inquirenti stanno indagando sulla possibile connessione tra i due casi.

Le circostanze dell'accaduto

Questa notte, in via Don Luigi Sturzo a Volla, è stato trovato il corpo della giovane donna, gravemente ferita da un'arma da fuoco. Le sue condizioni sono critiche, e al momento è ricoverata all'ospedale del Mare, in pericolo di vita. Poco distante, in via Pinocchio, un'altra donna è stata trovata priva di vita, anch'essa con una ferita da arma da fuoco.

Ipotesi di tentato omicidio-suicidio

Le indagini sono ancora in corso, ma gli investigatori non escludono che i due eventi siano legati tra loro. Si ipotizza l'ipotesi di un tentato omicidio-suicidio, in cui la donna che è sopravvissuta sarebbe stata vittima di un attacco, mentre la sua compagna potrebbe aver compiuto l'atto finale. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi per fare chiarezza su quanto accaduto.