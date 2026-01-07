Addio a David Rosen, fondatore di Sega e figura centrale dell'era arcade

Home / Social News / Addio a David Rosen, fondatore di Sega e figura centrale dell'era arcade

David Rosen, cofondatore di Sega, è scomparso a 95 anni. Figura chiave nell'evoluzione dell'industria videoludica, il suo contributo ha segnato diverse generazioni di appassionati e innovazioni nel settore.