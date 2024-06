Europee Francia - stravince la destra di Marine Le Pen

Il divario senza precedenti tra la maggioranza presidenziale e il principale partito di opposizione riflette una sconfessione feroce e un chiaro rifiuto della politica del presidente Emmanuel Macron e dal suo governo.

Attualità - Il Rassemblement National di Jordan Bardella e di Marine Le Pen in testa in Francia alle elezioni Europee. Rn, secondo le stime di Ipsos per France Televisions, Radio France, France 24/Rfi, Public Senat/Lcp, viene accreditato del 31,5%. Valérie Hayer, la candidata della maggioranza del presidente Emmanuel Macron, raggiungerebbe il 15,2% mentre Raphaël Glucksmann (Partito socialista-Place publique), otterrebbe il 14. La France insoumise guidata da Manon Aubry avrebbe l'8,7% mentre François-Xavier Bellamy (Les Républicains) si aggiudicherebbe il 7,2 %. Marion Maréchal (Reconquête), otterrebbe il 5,5%. Seguono Marie Toussaint (Europe Ecologie-Les Verts) con il 5,2%. L'affluenza è in crescita al 52,5%, 2 punti in più rispetto al 2019.

Il Presidente della Repubblica non può rimanere sordo al messaggio

"Collocando la lista del Rassemblement National a un livello storico, i francesi hanno inviato un messaggio molto chiaro a un potere macronista che, voto dopo voto, si sta disintegrando: non vogliono più una costruzione europea tecnocratica e sempre più brutale che nega la sua storia, si fa beffe delle sue prerogative fondamentali e che si traduce in una perdita di influenza, identità e libertà". Ad affermarlo è Marine Le Pen in un post su 'X' commentando l'esito delle elezioni europee in Francia che danno vincitore Rn con il 31,5% dei voti. "Il divario senza precedenti tra la maggioranza presidenziale e il principale partito di opposizione riflette una sconfessione feroce e un chiaro rifiuto della politica del presidente Emmanuel Macron e dal suo governo. Il Presidente della Repubblica non può rimanere sordo al messaggio. Chiediamo solennemente a Macron che è indebolito di organizzare nuove elezioni legislative".

Ad affermarlo è il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella commentando i risultati delle elezioni europee che secondo le stime lo danno vincitore con il 31,5% dei voti.