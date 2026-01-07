Scafati, pitbull morde in casa un bimbo di 13 mesi

A Scafati, nel Salernitano, un bambino di 13 mesi è stato morso da un pitbull in casa. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono stabili. Interventi tempestivi hanno evitato conseguenze più gravi.

Paura a Scafati, nel Salernitano, dove un bambino di 13 mesi è stato morso da un pitbull all’interno dell’abitazione.

Il piccolo ha riportato una ferita alla guancia destra ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli per le cure necessarie. Le sue condizioni non risultano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Determinante la rapidità dei soccorsi, che ha permesso di intervenire subito e di limitare le conseguenze dell’aggressione.

In casa sono arrivati i carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire la dinamica dell’episodio. L’animale è stato preso in carico e affidato all’Asl territoriale competente.