A Cavarzere tenta di incendiare la moglie, il figlio nasconde l'accendino e salva la madre

Una lite domestica a Cavarzere, nel Veneziano, ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni per tentato omicidio. L’uomo ha tentato di incendiare la moglie, mentre il figlio ha nascosto l’accendino e salvato la madre.

Una violenta discussione domestica, scoppiata la sera del 1° gennaio a Cavarzere, nel Veneziano, ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni di origine albanese con l’accusa di tentato omicidio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che la situazione in casa era degenerata in modo estremamente pericoloso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo al termine di una lite per motivi banali, arrivando a minacciare di morte la moglie. Nel corso dell’aggressione avrebbe cosparso di liquido infiammabile sia i vestiti indossati dalla donna sia il pavimento della cucina, con l’intenzione di darle fuoco.

A impedire che il gesto si trasformasse in tragedia è stato il figlio minorenne della coppia, che approfittando di un attimo di distrazione del padre è riuscito a sottrargli e nascondere l’accendino, guadagnando tempo fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato quindi bloccato e trasferito in carcere a Venezia. Dagli accertamenti successivi è emerso che episodi di violenza nei confronti della moglie si erano già verificati in passato, senza che la donna avesse mai sporto denuncia.