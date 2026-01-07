Sinner inaugura il 2026: a Seul il primo test stagionale contro Alcaraz

Jannik Sinner riprende il suo cammino nel 2026 con un match di preparazione a Seul contro Carlos Alcaraz, segnando l'inizio della stagione e consolidando la rivalità tra i due atleti.

Archiviata la pausa invernale, Jannik Sinner è pronto ad aprire ufficialmente il suo 2026. Il numero uno del tennis italiano riparte da Seul, dove lo attende subito un confronto di altissimo livello contro Carlos Alcaraz, rivalità che ha già segnato il finale della scorsa stagione.

L’esibizione coreana non prevede un titolo ufficiale, ma mette in palio un premio economico rilevante per il vincitore della Hyundai Card. Un appuntamento che, pur senza trofei, rappresenta un banco di prova significativo per testare condizione fisica e ritmo gara dopo la preparazione.

Leggi anche Sinner e il rifiuto al Quirinale, il retroscena di Binaghi: Era vicino al ricovero

L’arrivo di Sinner nella capitale sudcoreana non è passato inosservato: ad accoglierlo in aeroporto una folla numerosa di appassionati, tra applausi, richieste di foto e sessioni di autografi. Scene ormai abituali per il campione azzurro, sempre più seguito a livello internazionale.

Il debutto ufficiale del suo nuovo anno è fissato per sabato 10 gennaio, con inizio alle 8 del mattino secondo l’orario italiano. Sarà il primo match della stagione e un’anteprima importante in vista dei prossimi impegni.

Lo sguardo resta infatti puntato sul primo grande appuntamento del calendario: agli Australian Open Sinner tornerà da protagonista, chiamato a difendere i due titoli consecutivi conquistati nelle ultime edizioni del torneo.