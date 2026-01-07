Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti e l'elenco completo dei premi

Ecco l'elenco ufficiale dei premi della Lotteria Italia 2026, con 306 biglietti vincenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. I dettagli completi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, avviando le procedure di riscossione.

È stato definito il quadro ufficiale dei premi della Lotteria Italia 2026, con un totale di 306 biglietti risultati vincenti su tutto il territorio nazionale. L’elenco completo dei tagliandi sarà reso disponibile nel Bollettino ufficiale dell’amministrazione competente, atto che darà avvio anche ai tempi per la riscossione delle somme.

Il montepremi si concentra su pochi grandi importi e su una distribuzione capillare di vincite minori. Il premio massimo, pari a 5 milioni di euro, è stato assegnato a un biglietto venduto a Roma. Subito dopo figurano più vincite milionarie: due da 2,5 milioni, una da 2 milioni e una da 1 milione di euro, attribuite a tagliandi acquistati in diverse regioni italiane.

Accanto ai premi principali, la lotteria ha premiato numerosi biglietti con importi intermedi. Una parte consistente delle vincite è rappresentata da tagliandi da 100.000 euro, distribuiti in modo omogeneo tra Nord, Centro e Sud, segno di una partecipazione diffusa e trasversale.

Seguono le vincite da 50.000 euro, assegnate a decine di biglietti acquistati sia nei punti vendita fisici sia attraverso i canali online autorizzati. Anche in questo caso, la mappa delle città premiate copre gran parte del Paese, includendo grandi centri urbani e comuni di dimensioni più ridotte.

Completa il quadro il gruppo più numeroso di premi, quelli da 20.000 euro, che costituiscono la maggioranza dei 306 biglietti vincenti. Queste vincite minori, ma comunque significative, sono state attribuite a tagliandi venduti in tutte le regioni, confermando la forte capillarità della Lotteria Italia.

Dalla data di pubblicazione ufficiale dell’elenco decorre il termine di 180 giorni entro il quale i possessori dei biglietti vincenti devono presentarsi per richiedere la riscossione del premio. Trascorso questo periodo, le vincite non reclamate decadono secondo quanto previsto dal regolamento.