Michael Schumacher, la foto di famiglia mai vista pubblicata da Gina per il compleanno

In occasione del 57° compleanno di Michael Schumacher, sua figlia Gina-Maria ha condiviso sui social una foto inedita che lo ritrae con la famiglia, offrendo uno sguardo intimo e affettuoso su momenti privati.

Nel giorno in cui Michael Schumacher ha compiuto 57 anni, la figlia Gina-Maria ha scelto di celebrarlo con un’immagine privata e finora inedita, condivisa sui social e accolta con emozione dai suoi follower.

Lo scatto ritrae Schumacher in un momento sereno, circondato dagli affetti più stretti: accanto a lui compaiono la moglie Corinna e i figli Mick e Gina, ancora bambini. Un frammento domestico fatto di sorrisi e complicità, lontano dai circuiti e dai riflettori.

Ad accompagnare la foto, Gina ha inserito una breve dedica: “The best forever. Happy birthday, Dad!”, un messaggio che richiama l’idea del “migliore per sempre” e che, nel giro di poche ore, ha riacceso il ricordo del campione tra i tifosi.

Da oltre dieci anni l’ex pilota non appare in pubblico. La sua vita è cambiata radicalmente dopo il grave incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, avvenuto a Méribel, sulle Alpi francesi, mentre era in pista con suo figlio e stava sciando fuori pista.

Secondo la ricostruzione, durante una discesa Schumacher avrebbe urtato una roccia nascosta dalla neve, cadendo e battendo violentemente la testa contro un altro masso. L’impatto gli ha causato danni cerebrali severi, nonostante indossasse il casco, e ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Grenoble.

Dopo gli interventi chirurgici, Schumacher è stato mantenuto in coma farmacologico per mesi. In seguito al risveglio, le sue condizioni hanno richiesto assistenza continuativa e un lungo percorso riabilitativo: nel 2014 è stato trasferito in una clinica privata e oggi vive in Svizzera, seguito da personale specializzato e dalla famiglia.