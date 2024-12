Ricatto alla famiglia Schumacher: chiesti 15 milioni per foto e video segreti

La famiglia di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, è stata vittima di un tentativo di estorsione da parte di tre individui, tra cui l'ex guardia del corpo Markus Fritsche. Dopo il grave incidente sugli sci avvenuto nel 2013 a Méribel, che ha lasciato Schumacher in condizioni critiche, Fritsche ha minacciato di divulgare circa 1.500 immagini, 200 video e documenti medici riservati dell'ex pilota, a meno che non gli fossero stati pagati 15 milioni di euro.

Fritsche, che aveva lavorato per la famiglia Schumacher per otto anni, è stato licenziato nel 2021 a causa di cambiamenti nel piano di assistenza del pilota. In seguito al licenziamento, ha collaborato con Yilmaz Tozturkan, un buttafuori di Wuppertal, e suo figlio Daniel L., esperto informatico, per orchestrare il ricatto. Il materiale sensibile è stato memorizzato su quattro chiavette USB e due dischi rigidi. Nel giugno scorso, i tre hanno contattato la famiglia Schumacher, minacciando di pubblicare il materiale sul dark web se non avessero ricevuto il denaro entro un mese.

La famiglia Schumacher ha immediatamente denunciato l'accaduto alla polizia, che ha avviato un'indagine culminata con l'arresto di Tozturkan e suo figlio, mentre Fritsche è stato successivamente arrestato nel suo appartamento a Wülfrath, dove sono stati trovati ulteriori dispositivi contenenti dati sensibili. Attualmente, Tozturkan rimane in custodia cautelare, mentre suo figlio è stato rilasciato su cauzione con obbligo di firma. Fritsche è in libertà su cauzione in attesa del processo.

La procura di Wuppertal ha formalizzato le accuse contro i tre individui per tentata estorsione in casi particolarmente gravi. Se condannati, rischiano pene detentive fino a 15 anni.

