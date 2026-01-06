Mogol: ricordi su Ornella Vanoni e confronto con Caterina Balivo a La Volta Buona

Mogol, noto autore e paroliere, è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” su Rai 1, dove ha condiviso ricordi sulla sua carriera e su figure come Ornella Vanoni, recentemente scomparsa.

Mogol, celebre autore e paroliere della musica italiana, è stato ospite di Caterina Balivo nella trasmissione pomeridiana “La Volta Buona” su Rai 1, dove ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua lunga carriera e su figure iconiche della musica nazionale.

Nel corso dell’intervista, Mogol ha voluto ricordare con profonda stima Ornella Vanoni, recentemente scomparsa, definendola una delle prime artiste italiane ad approcciarsi al canto con autenticità e intensità, ponendo cura non solo alla voce ma anche alle parole delle canzoni.

Il paroliere ha sottolineato come la Vanoni avesse saputo interpretare i brani in modo credibile, prestando particolare attenzione al significato dei testi e all’emozione da trasmettere all’ascoltatore, un approccio che, secondo lui, ha influenzato profondamente il modo di cantare anche oltre i confini nazionali.

Durante lo stesso segmento, è emerso un momento di tensione con Caterina Balivo, quando Mogol ha corretto un’affermazione della conduttrice sulla paternità di un progetto legato alla “Squadra Nazionale Cantanti”. Il paroliere ha replicato con fermezza, invitando a rivedere quanto detto in precedenza.

Nel corso della puntata, Mogol ha anche rivolto parole affettuose ad altri colleghi, ricordando la figura di Sandro Giacobbe come persona gentile e sottolineando il valore umano dei legami professionali nel mondo della musica.