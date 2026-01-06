La cattura di Maduro diventa quasi un film: il video virale generato con l'IA

Un video realizzato con intelligenza artificiale ricostruisce, in pochi minuti, una presunta operazione militare contro Maduro, presentandola come un trailer cinematografico. Un racconto visivo che ha suscitato attenzione sui social.

Un’operazione militare trasformata in racconto cinematografico e rilanciata sui social come se fosse il trailer di un kolossal. In queste ore circola un breve filmato che ricostruisce la presunta cattura di Nicolas Maduro, condensando in meno di due minuti una sequenza di eventi che sembrano usciti da una sceneggiatura.

Il video, realizzato con l’intelligenza artificiale, mette in scena una notte ad alta tensione: elicotteri statunitensi in volo, l’obiettivo individuato e l’ordine finale attribuito a Donald Trump. La narrazione segue un ritmo serrato, con immagini studiate per evocare un’azione fulminea e risolutiva, tipica dei film d’azione americani.

Al di là dell’impatto visivo, il contenuto si prende diverse libertà narrative. Nella ricostruzione diffusa online, Trump osserva l’operazione da una situazione operativa blindata, mentre nella realtà non si trovava in auto al momento del blitz. Anche il luogo della cattura viene reinterpretato: nel video appare come una residenza lussuosa affacciata su Caracas, quando invece si tratterebbe di un bunker all’interno di Fuerte Tiuna.

Tra i dettagli che hanno colpito di più gli utenti c’è l’accuratezza con cui viene riprodotto l’abbigliamento del leader venezuelano. La tuta sportiva indossata nella clip coincide con quella realmente attribuita a Maduro, un particolare che ha contribuito a rendere il filmato sorprendentemente credibile e a spingerne la diffusione virale.

Il risultato finale assomiglia a un vero trailer, capace di mescolare fatti, suggestioni e licenze creative. Un prodotto pensato per catturare l’attenzione, più che per offrire una cronaca fedele, che dimostra come l’uso dell’intelligenza artificiale stia cambiando anche il modo di raccontare eventi politici e militari.