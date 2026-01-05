Stranger Things e Wake Up Dead Man dominano lo streaming in Italia
Stranger Things e Wake Up Dead Man sono i contenuti più visti in Italia, secondo JustWatch. La serie Netflix e il nuovo film hanno catturato l’interesse degli spettatori, confermando le tendenze attuali dello streaming.
La piattaforma JustWatch ha pubblicato i dati sui contenuti più visti in streaming in Italia nell’ultima settimana, con la serie cult di Netflix e un nuovo film di grande richiamo in cima alle preferenze degli spettatori. Il finale di stagione di Stranger Things ha spinto la serie nuovamente al primo posto tra i titoli più popolari del momento, attirando l’attenzione di fan vecchi e nuovi grazie alle sue atmosfere anni ’80 e al confronto con il Sottosopra.
Nel segmento film, il ranking è guidato da Wake Up Dead Man: Knives Out, l’ultimo capitolo della saga gialla firmata Rian Johnson in cui il detective Benoit Blanc torna ad affrontare un mistero complesso insieme a un giovane sacerdote. Uscito su Netflix lo scorso dicembre, il titolo ha conquistato velocemente la vetta della classifica streaming in Italia.
Leggi anche Stranger Things 5, finale da record: Netflix in tilt per l'assalto degli spettatori
A completare la top dei contenuti on demand ci sono altri titoli che hanno mantenuto grande visibilità: nelle serie TV si segnalano produzioni come Pluribus, scesa dalla vetta ma ancora molto seguita, e Fallout, ambientata in un futuro post-apocalittico ostile, che resta tra le più apprezzate del pubblico italiano.
La classifica dei film vede oltre al successo del mystery anche una forte presenza di titoli che attraggono diversi gusti, riflettendo l’eterogeneità dei contenuti disponibili sulle varie piattaforme streaming. Nel complesso, la settimana registrata da JustWatch conferma l’interesse degli utenti per prodotti di grande richiamo narrativo e visivo, capaci di dominare conversazioni e trend online.