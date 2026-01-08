Streaming Italia dicembre: dominano i classici natalizi

I film e le serie TV più gettonate nel mese di dicembre 2025 Scopri la classifica dei film e delle serie più in voga nell’ultimo mese in Italia

Si è da pochi giorni concluso il 2026 e JustWatch ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie tv più gettonate in Italia a dicembre 2025 nella quale sono indicati anche i cambiamenti di posizione rispetto al mese precedente.

Leggi anche Stranger Things e Wake Up Dead Man dominano lo streaming in Italia

Film:

Posizione Titolo del film 1 Wake Up Dead Man - Knives Out 2 Mamma, ho perso l’aereo 3 Love Actually - L’amore davvero 4 28 Anni Dopo 5 Avatar - La via dell’acqua 6 F1 - Il film 7 Una poltrona per due 8 Train Dreams 9 Frankenstein 10 Jay Kelly

A dicembre lo streaming italiano registra un deciso cambio di rotta, complice il periodo natalizio e l’arrivo di titoli molto attesi. A conquistare la vetta della Top 10 è Wake Up Dead Man – Knives Out davanti al grande classico delle feste Mamma, ho perso l’aereo e seguito da Love Actually – L’amore davvero.

In cima alla classifica si piazza dunque “Wake Up Dead Man – Knives Out”, un giallo dalle tinte cupe che mescola mistero e spiritualità. La storia segue Jud Duplenticy,

giovane prete chiamato ad assistere monsignor Jefferson Wicks in una piccola parrocchia di provincia. Quando un omicidio sconvolge la quiete del borgo e ogni pista sembra condurre a un vicolo cieco, Duplenticy si affida all’ingegno di Benoit Blanc. Insieme, i due cercano di sciogliere una trama complessa fatta di segreti, silenzi e verità nascoste.

Seconda posizione per “Mamma, ho perso l’aereo”, che come ogni dicembre si conferma un appuntamento fisso per il pubblico. Kevin McCallister, dimenticato a casa dalla famiglia durante le vacanze natalizie, difende la propria abitazione da due ladri maldestri con un mix irresistibile di fantasia, coraggio e trappole geniali. Un film intramontabile che continua a conquistare nuove generazioni.

Sul terzo gradino del podio troviamo “Love Actually – L’amore davvero”, affresco corale ambientato a Londra nel mese che precede il Natale. Otto coppie, molto diverse tra loro, affrontano amori nasc nascenti, crisi, speranze e delusioni, intrecciando le proprie storie in un racconto romantico e malinconico che resta uno dei simboli cinematografici delle festività.

Al quarto posto debutta “28 Anni Dopo”, attesissimo ritorno in un’Inghilterra devastata da un’epidemia zombie. Sebbene i dettagli della trama siano ancora avvolti nel mistero, il film promette atmosfere apocalittiche, tensione costante e una riflessione sulla sopravvivenza in un mondo ormai al collasso.

Quinta posizione per “Avatar – La via dell’acqua”, che continua a riscuotere successo riportando il pubblico su Pandora. Jake e Neytiri, insieme alla loro famiglia, sono costretti a lasciare la propria casa per affrontare una nuova minaccia, scoprendo culture diverse e una battaglia per la sopravvivenza ancora più dura.

Al sesto posto entra “F1 – Il film”, racconto sportivo e umano che segue Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1, chiamato a fare da mentore al giovane talento Joshua Pearce. Tra rivalità, adrenalina e pressione ai massimi livelli, il film esplora il passaggio di testimone tra generazioni.

Settima posizione per “Una poltrona per due”, altro grande classico natalizio. La crudele scommessa di due fratelli finanzieri sconvolge la vita del broker Louis Winthorpe III e del truffatore Duke Valentine, dando vita a una commedia brillante che unisce satira sociale e spirito delle feste.

All’ottavo posto resiste “Train Dreams”, racconto intimo e malinconico ambientato negli Stati Uniti di inizio Novecento. La vita semplice del taglialegna Robert Grainer scorre tra lavoro, amore e perdita, in un film che punta tutto sull’atmosfera e sulla forza delle immagini.

Nona posizione per “Frankenstein”, che dopo il successo di novembre scende in classifica ma resta tra i titoli più visti. La rilettura gotica e visionaria del mito firmata da

Guillermo del Toro continua ad affascinare il pubblico con la sua riflessione sull’umanità, la scienza e i limiti morali.

Chiude la Top 10 “Jay Kelly” con George Clooney, nuova entrata che racconta la crisi personale e artistica di un attore a fine carriera. Costretto a confrontarsi con il proprio passato, Jay intraprende un viaggio trasformativo accompagnato dal fidato manager Ron, alla ricerca di un nuovo senso per la propria vita.

La classifica completa dei film più visti aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti è disponibile alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly

Serie TV:

Posizione Titolo della serie TV 1 Pluribus 2 Stranger Things 3 Fallout 4 Welcome to Derry 5 All Her Fault 6 Spartacus: House of Ashur 7 The Pitt 8 The Beast in Me 9 Sicily Express 10 Slow Horses

Fonte e classifica completa aggiornata in tempo reale con tanto di numero di posizioni perse o guadagnate rispetto ai 30 giorni precedenti, la massima posizione raggiunta, e tutte le piattaforme dove è possibile vedere i titoli, reperibili alla pagina:

https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly&t=shows

A dicembre a mantenere saldamente la vetta è Pluribus, seguita dal ritorno trionfale di Stranger Things, mentre Fallout conquista il podio grazie alla sua ambientazione post-apocalittica.

In prima posizione si piazza “Pluribus”, che continua a dominare l’attenzione del pubblico. La serie, costruita come una satira filosofica dai toni paradossali, segue la persona più disperata del pianeta incaricata di una missione assurda: salvare il mondo dalla

felicità. Un racconto ironico e provocatorio che riflette sul valore della tristezza, sul potere della rinuncia e su cosa significhi non avere più nulla da perdere.

Sale al secondo posto “Stranger Things”, complice l’uscita della quinta stagione a fine novembre. A Hawkins, la scomparsa di Will Byers è solo l’inizio di una catena di eventi che riporta a galla segreti sepolti e minacce provenienti da un’altra dimensione. Nostalgia anni ’80, tensione crescente e legami emotivi forti rendono il ritorno della serie uno dei più seguiti dell’anno.

Gradino più basso del podio per “Fallout”: ambientata in una Los Angeles devastata da un’apocalisse nucleare avvenuta due secoli prima, la serie racconta la sopravvivenza di chi è costretto ad abbandonare i bunker sotterranei per affrontare un mondo ostile, popolato da mutanti, bande armate e pericoli invisibili. Un racconto cupo e spettacolare che unisce azione e riflessione.

Scende al quarto posto “Welcome to Derry”, che resta comunque tra le serie più seguite del mese. Ambientata negli anni ’60 nel Maine, la serie esplora le origini del male che infestava Derry molto prima degli eventi noti, approfondendo la figura di Pennywise e costruendo un’atmosfera inquietante e carica di tensione.

Quinta posizione per “All Her Fault”, che guadagna terreno grazie a una storia fondata sull’angoscia più profonda di ogni genitore. La scomparsa del piccolo Milo apre una spirale di bugie, sospetti e piste contraddittorie, trasformando un evento quotidiano in un incubo psicologico serrato e ricco di colpi di scena.

Al sesto posto entra “Spartacus: House of Ashur”, che immagina una linea temporale alternativa in cui Ashur sopravvive all’eruzione del Vesuvio. Divenuto capo di una scuola di gladiatori, l’uomo usa gli spettacoli come strumento di critica al potere romano, affiancato dalla gladiatrice Achillia in una storia di ambizione, ribellione e sangue.

Settima posizione per “The Pitt”, ambientata nel caotico Trauma Medical Center di Pittsburgh. Tra emergenze continue, reparti al collasso e burocrazia soffocante, la serie racconta il lato più umano e fragile del personale sanitario, mantenendo un tono realistico e intenso.

All’ottavo posto si colloca “The Beast in Me”. La storia segue una scrittrice di successo coinvolta in un pericoloso gioco psicologico con il suo enigmatico vicino, accusato di omicidio. Un thriller costruito su tensione, manipolazione e segreti inconfessabili.

Nona posizione per “Sicily Express” con Ficarra e Picone, nuova entrata che porta leggerezza e atmosfera natalizia in classifica. Salvo e Valentino, due siciliani trapiantati a Milano, scoprono un cassonetto magico che potrebbe permettere loro di riunirsi con i propri cari per Natale, dando vita a una commedia surreale e affettuosa.

Chiude la Top 10 “Slow Horses”, che perde posizioni ma resta una presenza solida. Gary Oldman torna nei panni di Jackson Lamb, a capo di un’unità dell’MI5 composta da agenti emarginati. Intrighi, sarcasmo britannico e missioni pericolose continuano a caratterizzare questa spy story ironica e tesa.