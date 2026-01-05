Emma Marrone non partecipa allo speciale di Affari Tuoi

Emma Marrone non parteciperà allo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, in onda il 6 gennaio su Rai 1. La cantante ha deciso di declinare l'invito, nonostante la proposta di Stefano De Martino.

Alla vigilia della puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, in onda su Rai 1 il 6 gennaio, arriva una svolta che sorprende parte del pubblico: Emma Marrone ha deciso di declinare l’invito che le era stato rivolto da Stefano De Martino per partecipare come ospite. Nonostante il conduttore avesse espresso apertamente la volontà di averla in studio, la cantante non sarà tra i volti attesi nello show.

L’assenza di Emma Marrone in questa puntata speciale si inserisce in un clima di grande attesa per la trasmissione, nella quale sono invece confermate numerose altre celebrità del mondo dello spettacolo e della musica. Tra i nomi annunciati figurano personaggi come Nino Frassica, Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Noemi e Rocco Hunt, pronti a intrattenere il pubblico nel tradizionale appuntamento dell’Epifania.

Leggi anche L'amore non mi basta di Emma Marrone conquista le classifiche: Daniele Magro parla di un miracolo di Natale

La decisione di Emma arriva dopo che lei e De Martino, un tempo legati anche sentimentalmente, si sono ritrovati spesso insieme in contesti professionali e mediatici negli ultimi anni, mantenendo oggi un rapporto di amicizia. Entrambi sono inoltre attesi come ospiti nella nuova edizione del programma C’è Posta per Te, che partirà sabato 10 gennaio.