Jennifer Lopez risponde alle critiche sul suo stile e l'età

Jennifer Lopez, a 56 anni, affronta le critiche sul suo stile e sulla sua età durante l'apertura della residency a Las Vegas. Un momento che ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e sui social.

A 56 anni, Jennifer Lopez ha affrontato in prima persona le critiche sulla sua moda e sul modo in cui si presenta al pubblico, trasformando commenti negativi in uno dei momenti più discussi della serata durante l’apertura della sua nuova residency a Las Vegas, “Up All Night”, al Caesars Palace.

Di fronte a circa quattromila persone, la cantante e attrice ha ripercorso alcune delle frasi più ostili che legge sui social, incluse quelle che la invitano a “vestirsi secondo l’età” o che la accusano di esagerare con abiti succinti. Con ironia, ha imitato i suoi detrattori prima di rispondere con fermezza, scatenando applausi dal pubblico presente.

La sua replica più citata è diventata virale: ha ribattuto che se gli altri avessero “quel corpo” e quella forma fisica, probabilmente farebbero scelte di stile simili. Questo commento ha sottolineato la sua sicurezza nel proprio corpo e la consapevolezza della disciplina che richiede mantenersi in forma dopo decenni di carriera nella musica e nello spettacolo.

Lopez ha spiegato che, dopo anni sotto i riflettori, certi commenti non la toccano più come una volta, e che preferisce ridere di alcune critiche piuttosto che prendersela troppo sul serio. Ha evidenziato l’importanza di non dare peso alle opinioni negative che non definiscono chi si è realmente.

La star ha anche usato l’occasione per condividere con il pubblico una riflessione più ampia sull’autostima, raccontando come cerca di insegnare ai suoi figli a riconoscere il proprio valore e a non farsi condizionare dai commenti esterni.