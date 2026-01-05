Rita De Crescenzo rilancia l'appello social per Roccaraso

Rita De Crescenzo invita nuovamente i suoi follower a visitare Roccaraso, ricordando l'importanza di rispettare le regole e contribuire a un turismo sostenibile nella località sciistica.

Rita De Crescenzo, influencer di Napoli seguita da un vasto pubblico su TikTok, ha pubblicato un nuovo video in cui invita di nuovo i suoi follower a raggiungere la località sciistica di Roccaraso (Abruzzo), un anno dopo il caos legato all’arrivo di centinaia di pullman nella stagione invernale. Nel filmato compare la scritta “Roccaraso arrivo” accompagnata da una musica che sottolinea la sua determinazione a non fermarsi davanti alle critiche.

Nel video la tiktoker sorride e mimica il ritmo della canzone di sottofondo, mentre alcune strofe parlano di essere “primi in pista” e superare gli scettici. Questo nuovo richiamo arriva nonostante le misure messe in atto dall’amministrazione comunale per evitare disagi legati all’overtourism che lo scorso anno avevano generato lunghe code e sovraffollamento.

Accanto all’appello di De Crescenzo è tornato in scena anche un altro creator, Antony Sansone, già protagonista di un acceso confronto con il sindaco di Roccaraso e con un deputato lo scorso anno. Nel suo video Sansone annuncia ai follower un ritorno nella località abruzzese per il primo febbraio, invitando a un comportamento rispettoso e civile in un clima di festa sulla neve.

Sansone sottolinea che la presenza di visitatori napoletani a Roccaraso è una tradizione consolidata, e invoca comportamenti ordinati per dare “un buon esempio” durante la gita. Ha ribadito che l’obiettivo è divertirsi pur mantenendo rispetto per il luogo e per gli ospiti che accolgono i turisti.

Le autorità locali, dopo i fatti dell’anno scorso che avevano visto circa 200 bus dirigersi verso Roccaraso con conseguente emergenza traffico e criticità logistiche, ribadiscono l’importanza delle misure di controllo dei flussi turistici, inclusa la limitazione dei pullman tramite prenotazione obbligatoria, per evitare un nuovo sovraffollamento della stazione sciistica.