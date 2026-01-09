Roccaraso, autobus a numero chiuso dopo il nuovo appello social di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo rilancia l’invito social per tornare a Roccaraso, ma l’amministrazione locale ha già predisposto un piano di numero chiuso per gestire gli autobus verso la famosa meta sciistica abruzzese.

La creator napoletana Rita De Crescenzo ha postato sui suoi canali un nuovo messaggio per organizzare una gita collettiva a Roccaraso, ricordando l’esperienza dell’anno scorso e invitando i follower a partecipare e a comportarsi con rispetto nel comprensorio.

Per evitare i problemi di traffico e di servizi che si verificarono a gennaio 2025, con centinaia di autobus e migliaia di visitatori che bloccarono strade e strutture, il Comune di Roccaraso ha deciso di confermare e rafforzare le misure di controllo sui flussi turistici.

Con l’ordinanza n. 21/2025, valida nei fine settimana fino al 6 aprile 2026, l’accesso dei pullman turistici al bacino sciistico dell’Alto Sangro sarà limitato a un massimo di 50 mezzi al giorno. La prenotazione per entrare dovrà essere effettuata in anticipo attraverso una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune.

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha spiegato che la decisione mira a garantire la sicurezza della circolazione e dei servizi, evitando un sovraccarico che potrebbe ostacolare il transito delle ambulanze e dei mezzi di soccorso oltre al normale movimento veicolare.

Nonostante le restrizioni, De Crescenzo ha suggerito un’alternativa per aggirare il limite dei bus: organizzare alloggi e spostarsi con auto private, invitando i suoi follower a prenotare autonomamente e a rispettare regole di comportamento per non ripetere disagi.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale è stato concordato anche con la Prefettura de L’Aquila e le forze dell’ordine, sottolineando che il turismo resta una risorsa importante per il territorio ma deve essere gestito in modo sostenibile.