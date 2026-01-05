Morta Anna Falcone a 95 Anni: Addio alla sorella di Giovanni, vittima di Capaci

È scomparsa a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone. Ha dedicato gran parte della sua vita al sostegno della memoria e delle iniziative legate alla figura di Giovanni.

Si è spenta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. Era la primogenita di tre fratelli e, per indole, ha sempre mantenuto un profilo lontano dai riflettori.

Insieme alla sorella Maria, aveva contribuito alla nascita della Fondazione intitolata al magistrato, sostenendone il percorso con un impegno costante, spesso espresso con discrezione e senza esposizioni pubbliche frequenti.

Nel tempo, i suoi interventi in pubblico sono stati rari. Tra gli episodi più recenti, aveva accettato di incontrare l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, che le aveva rivolto delle scuse dopo frasi offensive sulla memoria di Giovanni Falcone emerse in una conversazione intercettata dagli inquirenti.