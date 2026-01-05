Assalto a portavalori sull'A14 tra Ortona e Pescara

Questa mattina sull'A14 tra Ortona e Pescara si è verificato un assalto a un portavalori, con conseguente sospensione del traffico e chiusura del tratto autostradale. Indagini in corso da parte delle autorità.

Questa mattina presto, lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto all’altezza di Ortona, in provincia di Chieti, è stato preso di mira un furgone portavalori. L’episodio è avvenuto intorno alle 6:30 in direzione nord, causando la sospensione del traffico e la chiusura del tratto autostradale tra Ortona e Pescara Sud, con ripercussioni sulla circolazione verso Pescara. Vigilanza e polizia stradale sono intervenute per gli accertamenti del caso.

I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, hanno ostacolato la carreggiata disseminando chiodi e accendendo fumogeni, mentre alcuni veicoli sono stati dati alle fiamme per ostacolare eventuali inseguitori. Anche tre auto e un camion risultano coinvolti nella dinamica dell’assalto, che ha generato almeno un chilometro di coda prima dell’uscita obbligatoria per Ortona.

Leggi anche Reggio Calabria, blitz al portavalori in autostrada: colpo da due milioni di euro

La Polizia Stradale del comando di Pescara e il personale di Autostrade per l’Italia hanno chiuso la corsia interessata e stanno lavorando per fare chiarezza sulla sequenza dei fatti e sull’eventuale uso di armi. Al momento non è stato confermato l’ammontare del bottino né se vi siano state esplosioni o feriti gravi.

Due persone sono state trattate sul posto dai sanitari del 118 per lieve intossicazione dovuta ai fumi generati dai mezzi incendiati e dai fumogeni accesi durante l’assalto; entrambe hanno rifiutato il trasferimento in ospedale. Chiunque fosse diretto a Pescara è obbligato a uscire a Ortona e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare al casello di Pescara Sud.