Gravidanze vip previste nel 2026: Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Federica Pellegrini e altri baby in arrivo

Nel 2026, diverse personalità italiane annunciano o confermano gravidanze, portando novità nel panorama pubblico. Musica, sport e tv si preparano a vivere momenti di attesa e gioia per l’arrivo di nuovi membri della famiglia.

Il 2026 si apre con un’ondata di nuove aspettative nel mondo delle celebrità italiane: numerose figure del panorama pubblico hanno annunciato o confermato gravidanze, segnando l’inizio di un anno ricco di fiocchi rosa e blu in arrivo. Alcuni nomi celebri della musica, dello sport e della televisione si preparano a vivere la gioia della maternità.

Tra le prime ad aver regalato la notizia concreta è Anna Tatangelo, diventata mamma bis negli ultimi giorni. La cantante di Sora ha dato il benvenuto alla piccola Beatrice, che si unisce al fratello Andrea, già adolescente. Questo nuovo arrivo segna un momento di grande felicità per la famiglia allargata che Tatangelo ha costruito con il compagno.

Più avanti nel corso dell’anno saranno molte le star a seguire questo percorso: Diletta Leotta, celebre conduttrice tv, ha confermato di aspettare il secondo figlio insieme al marito Loris Karius, dopo la nascita della primogenita Aria Rose. Indizi sul sesso del nascituro lasciano aperta la possibilità per un fiocco di colore diverso rispetto al primo.

La campionessa olimpica Federica Pellegrini ha reso nota la sua nuova gravidanza con parole cariche di emozione: dopo la primogenita Matilde, attende un secondo figlio, definendo questa notizia una sorpresa imprevedibile e meravigliosa.

Per Delia Duran e Alex Belli il 2026 segna un debutto speciale: la coppia ha annunciato che diventerà genitore per la prima volta dopo anni di desiderio e tentativi, rivelando anche il nome scelto per il prossimo nato.

Altri nomi noti dello spettacolo italiano si aggiungono alla lista di future mamme, come Mercedesz Henger, che con il compagno Alessio Salata attende l’arrivo della piccola Aurora, e la coppia Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, pronta ad accogliere il secondo figlio dopo Ginevra.

Il mondo delle celebrità italiane si appresta quindi a vivere un vero e proprio “baby boom”, con annunci e attese che accompagneranno l’intero anno 2026.