Giorgio Panariello in scena a Torino con lo spettacolo E se domani…

Giorgio Panariello presenta a Torino il suo nuovo spettacolo, E se domani..., al Teatro Colosseo il 30 e 31 marzo 2026. Due serate per un evento teatrale che si inserisce nella tournée italiana dell'artista.

Il comico toscano Giorgio Panariello porta al Teatro Colosseo di Torino il suo nuovo allestimento “E se domani…” per due serate consecutive fissate il 30 e il 31 marzo 2026, entrambe con inizio alle 20:30, in risposta alla forte richiesta di pubblico per questa produzione teatrale.

La tournée di Panariello, iniziata nell’autunno precedente e già passata per numerose città italiane, fa tappa nel capoluogo piemontese proponendo una performance che mescola ironia, riflessioni e momenti di musica. L’artista si confronta con temi contemporanei attraverso una narrazione che gioca tra realtà, sogni e visioni di un possibile domani.

Lo spettacolo è costruito come una sorta di viaggio immaginario in cui Panariello si ritrova protagonista di situazioni surreali che alternano aneddoti personali, personaggi inediti e trovate tecniche sul palco, offrendo al pubblico un equilibrio tra risate e spunti di riflessione.

La doppia data torinese conferma l’attenzione del pubblico verso il lavoro di Panariello, protagonista della scena italiana da anni, capace di rinnovare il proprio stile mantenendo un forte legame con la tradizione comica.

I biglietti per entrambe le serate sono acquistabili attraverso i canali di vendita ufficiali, con fasce di prezzo variabili in base alla posizione in sala e alle commissioni applicate.