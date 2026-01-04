Elodie e la ballerina, Belen manda a quel paese il 2025, Alvaro Morata e Alice Campello crisi

Un riepilogo delle ultime notizie di gossip: da Elodie e la ballerina, a Belen che saluta il 2024, fino alle tensioni tra Morata e Alice Campello. Aggiornamenti sulle coppie e curiosità dal mondo dello spettacolo.

Weekend di gossip con notizie che spaziano dal rifiuto di una proposta da centinaia di migliaia di euro da parte di una celebre conduttrice, al bilancio di fine anno di una coppia di vip sempre sotto i riflettori, fino a momenti ravvicinati fra una cantante e una sua ballerina secondo alcune segnalazioni recenti.

Volto noto della televisione religiosa, Lorena Bianchetti ha rivelato che le è stata offerta una cifra considerevole per posare per un calendario sensuale, proposta alla quale ha però rinunciato perché non in linea con la sua personalità e il suo carattere riservato, precisando di non averne sentito il bisogno nonostante l’offerta.

Belen Rodriguez ha salutato il vecchio anno da un paradiso esotico, scegliendo di condividere sui social un messaggio diretto e schietto nei confronti del 2025, definito difficile e superato con sollievo, enfatizzando il desiderio di pace e benessere per il nuovo anno.

La cantante Elodie è finita al centro delle chiacchiere dopo che alcuni presenti in una nota discoteca partenopea hanno raccontato di averla vista in atteggiamenti affettuosi con una sua ballerina, in un contesto che non includeva il suo partner ufficiale, alimentando speculazioni sulla sua vita privata.

Per quanto riguarda il calciatore Alvaro Morata e la sua compagna Alice Campello, le voci di gossip più insistenti indicano una relazione in difficoltà: difficoltà che emergerebbero anche dai loro bilanci social di fine anno, caratterizzati da riflessioni personali ma senza riferimento reciproco, e alimentate da indiscrezioni su una figura esterna che avrebbe avuto un ruolo di sostegno nella vita di Morata.