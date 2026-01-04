Enrica Bonaccorti racconta la lotta contro il tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti condivide pubblicamente la sua esperienza con il tumore al pancreas, affrontando con sincerità e coraggio il percorso personale e professionale legato alla malattia.

Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi a Domenica In per un confronto diretto e personale con Mara Venier, durante il quale ripercorrerà i passaggi centrali della sua vita professionale e privata, soffermandosi sulla malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi. La conduttrice ha deciso di affrontare pubblicamente il tema del tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

L’annuncio era arrivato attraverso un messaggio pubblicato sui social, dopo un lungo periodo di silenzio. In quell’occasione Bonaccorti aveva spiegato di essersi allontanata da tutto e da tutti, scegliendo di chiudersi per affrontare la diagnosi lontano dai riflettori. Nello stesso post aveva ricordato Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo a 71 anni per la stessa malattia, sottolineando quanto fosse stato difficile anche solo trovare le parole per raccontare ciò che stava vivendo.

Nell’immagine condivisa appariva su una sedia a rotelle, accanto alla figlia Verdiana. A corredo della foto, la conduttrice aveva raccontato di essersi isolata per mesi, evitando contatti anche con gli amici più stretti, come se l’assenza potesse cancellare la realtà della malattia. Aveva ammesso di non sentirsi pronta ad affrontare la situazione con la stessa forza mostrata da Giorgi, riconoscendo però che parlare apertamente le stava restituendo energia.

In quel messaggio aveva anche promesso di non nascondersi più, spiegando di voler tornare a condividere il percorso, qualunque fosse l’evoluzione clinica. Un passaggio che segnava l’inizio di una nuova fase, fatta di maggiore apertura e di un rapporto più diretto con il pubblico che l’ha sempre seguita.

Lo scorso dicembre, ospite a Verissimo insieme alla figlia, Bonaccorti aveva fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute dopo l’avvio delle terapie. Con lucidità aveva parlato di aspettative contenute, ma senza lasciarsi andare alla disperazione, spiegando che il momento decisivo sarebbe arrivato a breve, con la valutazione degli effetti dei trattamenti.

La chemioterapia, aveva raccontato, non aveva dato i risultati sperati, mentre la radioterapia era stata affrontata in modo più intenso. In attesa degli esiti, la conduttrice aveva spiegato di sentirsi relativamente bene, pur convivendo con una forte debolezza fisica, rimandando ogni decisione futura alle verifiche cliniche previste nelle settimane successive.

Accanto agli aspetti medici, Bonaccorti aveva condiviso anche un percorso più intimo, raccontando di aver iniziato a fare un bilancio della propria vita e di aver messo tutto nero su bianco, come non aveva mai fatto prima. Un processo personale vissuto con il sostegno costante della figlia Verdiana, che in studio aveva espresso con fermezza la propria vicinanza, ribadendo la volontà di affrontare insieme questa sfida.