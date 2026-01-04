Da noi… a ruota libera oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti

Domenica 4 gennaio alle 17.20 torna su Rai 1 Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Il programma offre dialoghi sinceri, storie di resilienza e testimonianze di volti noti dello spettacolo e della cultura italiana.

Domenica 4 gennaio, alle 17.20, torna su Rai 1 l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, il programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini che mette al centro dialoghi intimi, percorsi personali e testimonianze capaci di raccontare il cambiamento e la resilienza.

Anche in questa puntata trovano spazio volti noti dello spettacolo e della cultura italiana. Tra gli ospiti c’è Orietta Berti, protagonista di una carriera iniziata negli anni Sessanta e ancora oggi punto di riferimento della musica pop nazionale, capace di attraversare epoche e generazioni senza perdere autenticità.

Il racconto prosegue con Maurizio Casagrande, attore legato alla tradizione teatrale partenopea, attualmente impegnato in tournée, e con Barbara Alberti, scrittrice e sceneggiatrice dalla voce riconoscibile, affiancata da Barbara Foria, attrice e comica apprezzata per la sua ironia tagliente e contemporanea.

Spazio anche alla fiction televisiva con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, interpreti del film tv Tempi supplementari, in onda in prima serata il 7 gennaio, che condividono dettagli e riflessioni legate al progetto e ai personaggi portati sullo schermo.

Nel corso della trasmissione interviene Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino e rettore del Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano, figura molto seguita nel panorama spirituale italiano, che presenta il suo recente libro La fattoria di Gesù.

Chiude la puntata la storia di Daniele Scardini, bambino di dieci anni che ha vissuto episodi di bullismo per il suo aspetto fisico, un racconto di vita quotidiana che porta l’attenzione su temi sociali delicati e attuali.