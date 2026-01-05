Stipendio Christine Lagarde: 726.000 euro nel 2024, quasi quattro volte Jay Powell

Nel 2024, lo stipendio di Christine Lagarde è stimato in circa 726.000 euro, quasi quattro volte quello di Jay Powell. La differenza tra retribuzioni ufficiali e stime solleva questioni sulla trasparenza delle remunerazioni delle banche centrali.

Nel confronto tra le grandi banche centrali, il tema delle retribuzioni torna al centro dell’attenzione: un’analisi del Financial Times stima che nel 2024 la presidente della BCE, Christine Lagarde, abbia incassato complessivamente circa 726.000 euro. La cifra, secondo il calcolo, risulterebbe nettamente superiore a quanto indicato nei documenti ufficiali dell’istituto.

Il punto chiave è lo scarto tra stipendio base e compenso totale: la retribuzione annua comunicata come base sarebbe pari a 466.000 euro, ma il totale stimato salirebbe di circa il 56%. In pratica, la differenza sarebbe legata a voci aggiuntive che, sommate, porterebbero il trattamento economico ben oltre il dato riportato nel rapporto annuale.

Nella comparazione internazionale, il divario appare ancora più evidente: il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, percepisce uno stipendio fissato dalla legge federale pari a 203.000 dollari, equivalenti a circa 172.720 euro. Il rapporto tra le due cifre colloca il compenso della presidente della banca centrale europea su livelli di gran lunga più alti.

Già lo stipendio base attribuito a Lagarde la porrebbe ai vertici della fascia retributiva nelle istituzioni dell’Unione europea. Secondo i dati citati, la sua paga annua supererebbe di circa il 21% quella della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, evidenziando uno scarto significativo tra incarichi apicali comunitari.

Nel totale stimato rientrerebbero anche componenti extra: circa 135.000 euro tra benefit legati all’alloggio e altre spese, oltre a circa 125.000 euro collegati al ruolo nel consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri). La relazione annuale della BCE non entrerebbe nel dettaglio del compenso relativo alla Bri, ma tali importi inciderebbero in modo rilevante sulla somma finale.