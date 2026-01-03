Juventus, idea Daniel Maldini per rinforzare l'attacco a gennaio

La #Juventus valuta l'acquisto di Daniel Maldini a gennaio, considerandolo come una possibile alternativa per rinforzare l’attacco. Il giovane attaccante dell’Atalanta cerca più spazio e potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato invernale.

Nel ventaglio di opzioni valutate dalla Juventus per il mercato invernale è comparso anche il nome di Daniel Maldini, profilo seguito come possibile soluzione per aggiungere alternative nel reparto offensivo.

Il classe 2001, impiegato tra trequarti e attacco, è alla ricerca di maggiore continuità: all’Atalanta lo spazio fin qui è stato limitato e la possibilità di cambiare maglia nella finestra di gennaio viene considerata uno scenario concreto.

Tra le ipotesi in discussione c’è soprattutto la formula del prestito, con condizioni da definire in base alle esigenze dei club coinvolti e all’evoluzione delle trattative nelle prime settimane del mese.

La Juventus lo valuta anche come rinforzo “di rotazione”, utile per coprire più ruoli offensivi e ampliare le soluzioni a disposizione, senza modificare in modo drastico l’assetto della rosa.

Sul giocatore, però, non ci sarebbe soltanto l’interesse bianconero: negli stessi giorni sono emersi anche sondaggi di altre società di Serie A, tra cui Lazio e Genoa, con ulteriori club pronti a inserirsi se l’operazione dovesse aprirsi davvero.

In casa Atalanta non c’è la necessità di chiudere subito: i tempi dell’eventuale uscita potrebbero dipendere anche dalla gestione delle alternative offensive e dalle assenze legate agli impegni internazionali di inizio anno.