Blasi-Totti, nuova causa civile: Ilary denuncia danni strutturali nella villa dell'Eur

Ilary #Blasi ha avviato una causa civile contro Francesco #Totti, contestando danni strutturali nella villa dell’Eur assegnatale dopo la separazione. La controversia riguarda problemi di cedimento del soffitto e altre questioni legate alla proprietà.

Il contenzioso tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. La conduttrice ha promosso un’ulteriore azione legale nei confronti dell’ex marito in relazione a gravi problemi strutturali emersi nella villa dell’Eur, immobile che le è stato assegnato dopo la separazione.

Secondo quanto ricostruito, al centro della vicenda ci sarebbe il cedimento del soffitto in una delle stanze dell’abitazione. Un episodio che avrebbe spinto Blasi a sollecitare un intervento per la manutenzione dell’immobile, ritenendo la situazione non più rimandabile per motivi di sicurezza e conservazione della casa.

La richiesta, tuttavia, non avrebbe trovato riscontro. In base a una precedente decisione del giudice civile, l’onere degli interventi strutturali spetterebbe a Totti, ma l’assenza di risposte avrebbe indotto la showgirl a rivolgersi nuovamente al tribunale per tutelare i propri diritti.

Questa iniziativa rappresenta il terzo fronte di scontro aperto tra gli ex coniugi dopo la fine del matrimonio. Restano infatti pendenti le questioni legate alla divisione dei beni di lusso e una vicenda di natura penale che ha coinvolto anche persone vicine all’ex calciatore.

In quel procedimento, avviato per una presunta ipotesi di abbandono di minore, il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Oltre a Totti, risultano indagate anche l’attuale compagna Noemi Bocchi e la tata, residente nello stesso stabile, mentre nell’abitazione sarebbero stati presenti anche figli minorenni.