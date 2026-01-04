Sorelle di Alessandra Mussolini: chi sono Elisabetta e Rachele e che lavoro fanno

Scopri chi sono Elisabetta e Rachele #Mussolini, le sorelle di Alessandra. Due donne con percorsi professionali diversi, lontani dall'ambito politico, che contribuiscono a completare il quadro della famiglia Mussolini.

Quando si parla della famiglia di Alessandra Mussolini, l’attenzione finisce spesso sulla sua carriera pubblica, ma nella sua vita ci sono anche due sorelle con percorsi molto diversi: Elisabetta Mussolini e Rachele.

Alessandra è la primogenita di Romano Mussolini e Maria Scicolone; dopo di lei, a cinque anni di distanza, è nata Elisabetta. Venuta al mondo nel 1967, ha scelto una strada lontana da politica e televisione, costruendosi una professione solida nel campo del diritto.

Elisabetta è un notaio e risulta titolare di due studi: uno nella sua città natale e un secondo ad Albano Laziale. È molto discreta sulla vita privata, non risulta presente sui social e mantiene un profilo riservato, pur restando legata alla sorella maggiore.

Nel 1997 Elisabetta ha sposato l’avvocato Andrea Santoboni e l’anno successivo è nato il loro figlio Marco. Un dettaglio familiare che racconta la vicinanza tra le due sorelle riguarda il battesimo di Romano, figlio di Alessandra: nel 2002, tra i nomi scelti, comparve anche Andrea come omaggio al cognato.

La storia familiare si allarga con la terza sorella, Rachele Mussolini, nata nel 1974 dalla relazione di Romano Mussolini con l’attrice Carla Maria Puccini, dopo la fine del matrimonio con Maria Scicolone.

Rachele ha seguito un percorso pubblico e istituzionale: ha intrapreso un’attività in ambito politico a Roma e, nel 2021, si è candidata alle elezioni nella Capitale risultando la più votata della sua lista. In diverse interviste ha descritto il rapporto con le sorelle come un legame ritrovato e ha spiegato di non aver trasmesso il cognome alle figlie, per proteggerle dal peso che quel nome può portare con sé.