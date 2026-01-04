Venezuela, arresto di Maduro: l'immagine misteriosa che rimbalza sui social
Un’immagine non verificata, comparsa improvvisamente sui social network, sta alimentando dubbi e interrogativi sul destino di Nicolas Maduro. Nella foto il presidente venezuelano appare fermo tra due militari statunitensi, con le mani portate dietro la schiena, in una posizione che lascia ipotizzare l’uso di manette. Lo scatto, privo di conferme ufficiali, viene presentato come la prima possibile prova visiva della sua cattura.
Sulla piattaforma X il dibattito è acceso: diversi utenti parlano apertamente di un falso, mentre altri sostengono che l’immagine, se autentica, dimostrerebbe che Maduro è ancora in vita, elemento richiesto pubblicamente dalla vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez nelle ultime ore.
Un dettaglio che attira l’attenzione è la data impressa sulla foto, che riporta il 3 gennaio 2026. Sullo sfondo si distingue chiaramente un aereo militare, particolare che rafforza l’ipotesi di uno scatto realizzato durante un trasferimento notturno, forse in coincidenza con l’arrivo negli Stati Uniti.
Secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Pam Bondi, Maduro dovrebbe affrontare procedimenti giudiziari davanti ai tribunali americani, dopo essere stato incriminato a New York insieme alla moglie. L’immagine, se reale, potrebbe quindi essere stata scattata proprio nelle fasi iniziali della sua custodia.
Nello scatto il volto dei soldati che affiancano il presidente, così come quello dei militari sullo sfondo, risulta volutamente sfocato. Alla sinistra di Maduro si riconosce un operatore appartenente alla Delta Force, unità d’élite dell’esercito statunitense nota per missioni ad alto rischio legate ad antiterrorismo, operazioni segrete e liberazione di ostaggi.